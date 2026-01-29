卓榮泰有望參選台北市長？ 鍾佳濱：任何人都是可能人選

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱（左一）。（王千豪攝）

兼任民進黨主席的賴清德總統昨在中執會表示，行政院長卓榮泰的團隊是會做事」的團隊，希望黨內多多宣傳卓內閣政績，外界揣測民進黨是否屬意卓榮泰參選台北市長？對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（29）天表示，相信民進黨中央、選對會會推出最有勝選把握的人，任何人都是可能的人，任何的人才都是台灣的人才。

鍾佳濱表示，台灣的憲政體制很清楚，行政院向立法院負責，但行政院長由總統任命。昨天賴總統在民進黨會議上公開說明，卓團隊不管是在中南部風災、花東水災、台中非洲豬瘟疫情都應對得宜，且在這段時間也大力照顧弱勢，包括老農津貼要調高到1萬元、國民年金從4千元調到5千元。

鍾佳濱轉述，賴總統也肯定關稅談判讓舉國肯定，因此在年底的選舉當中，應該要強力推銷，說明中央的施政才是地方的倚靠；同時，也希望未來民進黨所提名的縣市長候選人，都能夠秉持著行政團隊福國利民的用心。

至於卓榮泰是否有可能參選台北市長？鍾佳濱說，民進黨後續會推出什麼樣的候選人，相信民進黨中央、選對會必然會推出最有勝選把握的人，任何人都是可能的人，任何的人才都是台灣的人才。

