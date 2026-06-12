卓榮泰期許花卉創新園區每季規劃主題活動，陳亭妃建議每月舉辦一次常態姓蘭展

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行政院長卓榮泰偕同農業部長陳駿季視察台南花卉創新園區與立委陳亭妃合影。（記者翁聖權攝）

（另開新視窗）

記者翁聖權／後壁報導

行政院長卓榮泰偕同農業部長陳駿季六月十二日視察台南花卉創新園區，強調政院已核定擴展二代園區一百二十公頃計畫。立委陳亭妃建議除了每年一次的台灣國際蘭展外，園區可以每月舉辦一次常態姓蘭展，來發展地方經濟；卓揆當場加以背書，期許花卉創新園區能依照不同季節規劃主題活動，來活絡蘭花產業。

卓榮泰說，來到台灣蘭花產業的故鄉台南，要向所有從事花卉產業的夥伴致敬，去年美國啟動對等關稅政策後，大家都面臨國際花卉市場的競爭。雖然美國政府仍在重建課徵關稅的法律基礎，但我方已與美方進入最後洽談階段。農業部對此也做了許多努力，包括賴總統宣布成立的三百億元「農業安定基金」，希望能夠在關稅談判未定的衝擊之下，為國內農業及花卉產業帶來更大的安心與穩定。

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立委陳亭妃致詞時，對台南蘭花產業發展有許多建議，包括花卉園區可以配合烏樹林五分車，每月舉辦一次常態姓蘭展，來發展地方經濟，希望蘭花產業的發展，能帶動台南溪北人口回流。

卓揆聽到後當場加以背書，請農業部花卉創新園區研究依照不同季節規劃花卉主題活動，同時每一年舉辦一場大型國際活動，適時與國內產業及遊客有一場花卉的約會，讓台南成為更浪漫的城市。

卓揆強調，政府積極推動智慧農業，希望將ＡＩ人工智慧技術導入農業之中，期盼未來台北國際電腦展（COMPUTEX）除了向全世界展示臺灣優質的晶片實力外，也能在會場擺設蘭花特區，讓國際看見台灣智慧農業的成果。