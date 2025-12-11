卓榮泰未主持院會 政院舉毛治國前例：不需多做揣測

行政院召開院會後記者會。（張薷攝）

行政院每週四皆舉行例行院會，但本次卻是由副院長鄭麗君代理主持。行政院發言人李慧芝表示，院長因另有要公，所以未出席院會，由副院長鄭麗君代為主持。她說，之前毛治國院長也曾有先例，相信這個部分應該不需要多做揣測。

行政院每周院會由院長親自主持，並拍板會中討論的重要事項與法案，但今日卓榮泰沒有親自主持，媒體詢問關切卓榮泰情況，因本週一時也臨時取消行程，今又缺席行政院會的原因，李慧芝回應，謝謝關心院長，院長今天臨時另有要公，所以沒有參與院會，由副院長來主持。

廣告 廣告

李慧芝表示，院長因今天臨時另有要公，所以才請鄭副院長主持院會。對於是否是憲政首例？李則說，過去毛治國也有請過假，但按照政院議事規則本就有代班制度，因次這部分不需要多作揣測。

然而此說明當場遭媒體打臉，指出當時毛治國是請辭所以沒有主持院會，所以卓榮泰是憲政史上第一次請假的院長，對此，李慧芝僅說「這部分回去查一下行政院史，再多做說明」。

行政院新聞傳播處通知稍早通知，卓揆原訂今日下午1點出席「第37屆台北國際建築建材暨產品展」開幕典禮、下午2點出席「114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮」行程取消。李慧芝也鬆口透露，卓揆因沙啞，僅聽取不需要說話的報告。

【看原文連結】