卓榮泰桃園跑行程 喊話立委：拜託讓總預算順利完成

行政院長卓榮泰今天赴桃園參加國１中豐交流道通車典禮，喊話拜託立委讓總預算順利完成。（呂筱蟬攝）

行政院長卓榮泰今天赴桃園參加國道１號中豐交流道通車典禮，在場聚集藍綠多位立委到場，他致詞提到2026年度中央政府總預算送審，已經剩最後不到5天的時間了，拜託立委多支持，讓中央政府總預算能夠順利完成，誠懇希望行政、立法兩院充分合作，中央、地方互相分工，讓人民感受到政府一體，全速向前邁進。

卓榮泰說，台灣六大產業區域生活圈，希望把「桃竹苗大矽谷」最先核定的計畫加速，成為與「大南方半導體新矽谷」一樣，2個帶動台灣高科技發展的雙引擎共同發展。由經濟部推動「太空產業」，目前已經有5家地區衛星產業投入到研發工作，數發部、經濟部也積極推動的「生成式AI」產業應用的普及發展，衛福部則運用跨領域「藥物研發跟創新平台」，建構一個全方位的醫療創業育成的計畫。

卓榮泰強調，總預算未送審，明年147億元要用在縣市管河川的改善工程無法展開，對於國人安全、財產、產業都造成相當大的威脅。桃園市明年編列8億1000萬元經費，如果總預算沒有通過，難以跟地方交代；還有桃園鐵路地下化54億元差額要補，交通部受影響鐵路預算共有248億元。

卓榮泰還說，「AI新十大建設」之中，量子、AI、機器人這3項關鍵技術，編列104億元的預算，也將無法展開計畫。目前將近百萬人使用的T-Pass 2.0，也沒有辦法有足夠的75億元預算來支應，以及補貼勞保、國民年金及42億元的生育補助，都沒有辦法展開。

卓榮泰也喊話，「中央政府總預算，還是拜託在場的委員們，請你們多多支持，讓中央政府總預算能夠順利完成！」

