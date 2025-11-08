卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫 提4措施嚴防疏漏
（中央社記者葉臻桃園8日電）行政院長卓榮泰今天至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，未來在邊境防疫上有4個要求，不容許任何人的疏忽和環節疏漏，一定要層層防護、阻隔，把非洲豬瘟阻絕於境外。
卓榮泰上午至桃園機場第一航廈防檢署手提行李檢查區視察非洲豬瘟邊境檢疫措施並聽取相關簡報，隨後視察華儲快遞貨物查驗作業，但未開放媒體採訪。
卓榮泰致詞時表示，過去半個多月以來，中央、地方及各單位合力把疫情緊縮在1個案場裡面沒有擴大，真的是天佑台灣；昨天的平均豬價是每公斤新台幣103元，希望豬肉的穩定供應以及豬價穩定，不僅保障豬農，也是保障消費者的權益，農業部跟相關部會在昨天的行政院會也提出了對產業的補助跟支持的措施，馬上就可以上路。
卓榮泰表示，中央、地方政府從2018年開始合力把非洲豬瘟阻絕於境外，今天不容許任何人的疏忽，也不容許任何環節的疏漏，一定要層層防護、阻隔，才能把非洲豬瘟阻絕於境外；1個人、1個事件的疏忽，都要花這麼長的時間、社會耗費這麼大的成本，所以要呼籲國人共同來守護家園。
卓榮泰說，未來在邊境防疫上有4個要求，第1個是X光的設備要運作正常，第2個是所有人力要補充加強到足夠，第3個是檢疫犬要安全的上場，最後是要讓所有違規物件、行李進出的人員無處可藏，一定要做到這幾點，才能繼續保持台灣這塊淨土。
卓榮泰也說，桃園機場第三航廈北登機廊廳進度正常，下個月開始會有出入境的旅客，可以經由北登機廊廳進到第二航廈，下個月第三航廈加入營運的時候，在安全防疫上，一定要跟現在的第一、二航廈標準一致。
卓榮泰表示，未來新的年度中央政府總預算裡面，已經把推升內需當中的加強觀光作為重要環節，會努力推觀光產業，因此國門會繼續敞開、人流物流都會繼續增加，人工查驗至少要加強20%，採取零信任、零容忍態度，才能徹底防護國家安全。
卓榮泰也說，非洲豬瘟是動物性傳染病，經過這幾天的清零檢驗，完全沒有問題，希望大家多幫幫台灣的豬農，盡快把豬的市場穩定下來；下週還有颱風要來，中央也跟地方有合作默契，相信能讓國人安居樂業。（編輯：龍柏安）1141108
