卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫（1） (圖)

娛樂中心／周希雯報導Threads近日掀起「第一屆XX大賽」風潮，就有網友提問「最夭壽但合法的事」，作家謝知橋展現一貫的幽默風格笑稱，買了國師唐綺陽的星座書電子版「看完就退費」，結果被一票人信以為真而怒出征。對此，謝知橋無奈揭開真相，「我這輩子買書也沒有退過錢」，但為引發誤會道歉，釣出「國師」唐綺陽親自現身，大方表示「我的週報有說，最近作家說話要小心，你沒有認真看齁⋯」成功化解誤會。

民視 ・ 16 小時前