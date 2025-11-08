卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫（1） (圖)

其他人也在看
王明鉅出席楊梅勞工親子日 感謝勞工貢獻桃園5兆產值
桃園市副市長王明鉅今(8)日上午前往楊梅區，出席「114年勞工政令宣導暨親子日活動」。本次活動吸引近5,000位勞工及親子參與，在晴朗天氣中熱鬧登場。現場安排多項趣味競賽及抽獎節目，讓勞工朋友在歡樂氣氛中放鬆心情、共享假期時光。 王明鉅感謝勞工朋友在各行各業的辛勤付出，並指出桃園市近5桃園電子報 ・ 13 小時前
南韓羽賽／邱品蒨拍退印尼小將 生涯首闖超級300賽決賽
在我國羽球天后戴資穎於昨晚宣布退休後，我國女單好手也在今天傳來打進BWF超級賽決賽的好消息，世界排名第20名的邱品蒨今天在BWF超級300的南韓名人賽，於4強賽面對年僅19歲的印尼選手普拉蒂維（...聯合新聞網（運動） ・ 16 小時前
新北消防月曆開賣做公益 猛男搭檔萌娃出擊
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市消防形象月曆今天起在超商開賣，消防局表示，今年由猛男與小小消防員攜手宣導，展現溫馨與堅毅的守護意象，並邀請民眾以行動支持公益，讓消防熱情與愛心持續延續。中央社 ・ 13 小時前
苗縣巴宰族睽違6年再辦新年活動 400人歡聚「牽田」
苗栗縣巴宰族群協會今（8） 日在三義鄉鯉魚國小舉辦「巴宰之聲・新年再響」暨文化展演活動，這是自2019年後再次重啟巴宰族人過新年活動，有來自各地400名族人齊歡聚，族人在正名牆上簽名，力挺巴宰族正名；重頭戲是與會族人手牽手「牽田」，凝聚出新的一年的力量與希望。自由時報 ・ 13 小時前
深耕青年培育！新北新藍圖連線辦營隊 趙少康出席曝「勝選重要元素」
由泛藍議員組成的「新藍圖連線」於今（8）日進行「青年政連線、共創新藍圖」營隊活動，超過40名來自全台各地的青年學子於首日齊聚板橋，參與內容豐富的公共事務研習課程，其中包含開幕式邀請前中廣董事長趙少康進行開場演講、資深媒體人黃揚明以「最大在野黨的改革之路」為題，和青年學子剖析國民黨現況與改革契機；以及前外交部研究設計委員會主委黃奎博教授，以國際政治思維剖析台灣......風傳媒 ・ 11 小時前
作家玩哏遭炎上：看完唐綺陽書就退費！急道歉釣出國師發聲
娛樂中心／周希雯報導Threads近日掀起「第一屆XX大賽」風潮，就有網友提問「最夭壽但合法的事」，作家謝知橋展現一貫的幽默風格笑稱，買了國師唐綺陽的星座書電子版「看完就退費」，結果被一票人信以為真而怒出征。對此，謝知橋無奈揭開真相，「我這輩子買書也沒有退過錢」，但為引發誤會道歉，釣出「國師」唐綺陽親自現身，大方表示「我的週報有說，最近作家說話要小心，你沒有認真看齁⋯」成功化解誤會。民視 ・ 16 小時前
楊謹華失控下狠手 綁母入浴缸嗨喊：滿爽的
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》將母親綁在浴缸裡，她笑說：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸也說：「可以理解女兒的作為。」劇中，楊謹華與經紀人紀培慧自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題，沒想到過程百出，最後竟失控，變成她親手綁架母親。楊謹華說：「看到劇本時就覺自由時報 ・ 13 小時前
下架淘寶.拼多多？ 陸委會：不會封網域.但違法就處理
外界質疑中國跨境包裹恐成非洲豬瘟防疫破口，行政院長卓榮泰表態，如果淘寶、拼多多等中系電商不配合納管，政府不排除研擬下架。對此，陸委會發言人梁文傑補充說明，淘寶跟拚多多兩個平台都沒有在台灣合法落地，雖不...華視 ・ 1 天前
〈熱門股〉尖點營運市況佳持續擴產 滾大量走高周漲8.44%
尖點科技 (8021-TW) 6 月起營收持續創新高，到 10 月的營收 4.38 億元仍爲新高，尖點科技前三季財報稅後純益 2.4 億元，年增 52.4%；每股純益 1.69 元，股價收在 128.5 元，周漲 8.44%。鉅亨網 ・ 16 小時前
楊謹華48歲仍想當媽！醫揭高齡生育殘酷真相 45歲懷孕率僅剩不到6%
金鐘視后楊謹華即將迎來48歲生日，但她仍未放棄當媽媽的夢想。根據媒體報導，結婚7年的她嘗試過各種求子方式，看著林志玲47歲當媽、陳明真48歲生雙胞胎，讓她更堅定地表示「一定還有機會」。她暫時不考慮代理孕母或領養，希望能親自體驗懷孕生產，甚至喊話不排斥挑戰成為演藝圈最高齡媽咪紀錄。NOW健康 ・ 18 小時前
鄭麗文「追思共諜將官吳石」！蔣萬安：應該紀念捍衛中華民國的前輩
國民黨新任主席鄭麗文當選後收到中國國家主席習近平賀電，她也多次表態，「我們是中國人」，今（8）日下午還要出席秋祭活動，和中國政黨一起追思追求統一的青年以及共諜將官吳石，引起爭議。對此，台北市長蔣萬安表態，應該紀念為中華民國犧牲奉獻的前輩。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
影／世界球后戴資穎宣布退役 父親心疼：該讓她看看不同世界了
31歲世界羽球天后戴資穎昨在個人臉書正式宣布退役，為超過20年的羽壇傳奇畫下句點。她以「謝謝羽毛球帶給我的一切」一語，向球迷道別，戴資穎父親今早受訪表示，女兒退役是規畫中的事，支持並尊重她的決定...聯合新聞網（運動） ・ 17 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 23 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
女主播曝「不喜歡用免治馬桶」原因掀論戰！ 肛門科醫師點一關鍵：我也不用
到日本旅遊幾乎隨處可見他們的廁所都採用了「免治馬桶」，在如廁後方便清潔獲得不少使用者的青睞。但其實在日本也有一部分的人不是免治馬桶的愛好者，日前就有一名電視新聞女主播在節目中透露她不喜歡使用免治馬桶，理由是她擔心噴嘴的衛生問題，言論一出立刻引發眾人熱烈討論；節目中也有一名肛門內科醫師表示，她自己也不會使用免治馬桶，並點出使用時應注意的1大關鍵。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 18 小時前