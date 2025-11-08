卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫（2） (圖)

行政院長卓榮泰今（8）日前往桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，過去半個多月以來，在中央及地方通力合作下，成功將疫情管控於臺中單一案例場，未進一步擴大，這是天佑臺灣。卓榮泰也請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作，透過層層防護與阻隔，共同守護臺灣這塊淨土。針對未來檢疫，卓榮泰提出四大要求，包括：第一，X光機檢驗設備務必運作正常；第二，加強補充所有查驗人力至充足；第三，讓檢疫犬安全上場檢疫；第四，務必讓所有違規物件無處可藏。卓榮泰說明，明年度中央政府總預算已將「擴大內需」中的「加強觀光」納入重要施政目標，政府會積極推動觀光產業，未來人流及物流往來勢必更加頻繁，因此針對來自非洲豬瘟高風險地區的入境旅客行李、郵包及快遞，X光機檢驗比例務必維持100%，同時人工開箱查驗比例也應提高至少20%。卓榮泰表示，請邊境查驗同仁務必採取「零信任」、「零容忍」態度，嚴格執行查驗工作，澈底防護國家安全，並呼籲所有國人及外國入境旅客禁止攜帶任何肉品、植物種子等違規物品入境，切勿因個人疏忽，耗費龐大社會成本。鑑於昨（7）日凌晨零時起已恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易，昨

台灣好新聞 ・ 11 小時前