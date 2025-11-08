卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫（3） (圖)

其他人也在看
陳漢典新婚3週放閃Lulu！甜曝小夫妻「啾咪日常」
楊烈在今、明兩天於高雄文化中心至德堂演出的舞台劇《明星養老院》中飾演鐵漢柔情的歌王，應劇情要求，要裝萌、扮可愛、將雙手放在頭頂比出愛心的「啾咪」動作，他卯足勁、突破形象演出，和他對戲的陳漢典則說自己跟新婚老婆「Lulu」黃路梓茵也經常互相比啾咪，他撩起新婚三個星期的心情，言語中滿滿幸福。自由時報 ・ 15 小時前
金馬影帝紐約當外送員！張震街頭狂奔 路人差點報警
【緯來新聞網】張震今年以《幸福之路Lucky Lu》入圍金馬影帝，他在電影裡飾演為生活所苦的紐約外送緯來新聞網 ・ 12 小時前
力拚經濟復甦傳產！林岱樺高雄打造護國產業
高雄市長參選人、民進黨立法委員林岱樺7日發布「三大護國產業」市政規劃，喊出「讓工廠接得到訂單、人民賺得到錢」。林岱樺表示，她推出「護國產業」戰略三角，就是要讓高雄從傳統工業重鎮，轉型為守護台灣安全與繁榮的戰略基地。中天新聞網 ・ 9 小時前
卓榮泰桃機視察非洲豬瘟檢疫 提4措施嚴防疏漏
（中央社記者葉臻桃園8日電）行政院長卓榮泰今天至桃園國際機場視察非洲豬瘟邊境檢疫措施時表示，未來在邊境防疫上有4個要求，不容許任何人的疏忽和環節疏漏，一定要層層防護、阻隔，把非洲豬瘟阻絕於境外。中央社 ・ 15 小時前
桃園學子跨國學習成果豐碩 張善政鼓勵開拓國際視野
桃園市長張善政八日上午前往桃園區，出席「桃園市高中生美國暨貝里斯前瞻學習國際教育活動成果發表」。張市長表示，桃園與貝里斯之間的情誼深厚，雙方皆為族群融合、文化多元共存的城市，與桃園的背景極為相似，也因此促成桃園與貝里斯橘道鎮締結為姊妹市。期盼未來能持續深化桃園與貝里斯的交流，開創更多國際合作機會。張市長分享，貝里斯是中華民國在中美洲的重要友邦，也是本市在中美洲唯一的姊妹市，市府對此友誼倍感珍惜。去（113）年9月他曾率團訪問貝里斯，國民性格樂觀、熱情，其稀有的自然生態讓貝里斯非常重視環境永續與保育工作，也促使貝里斯成為美國觀光客非常喜愛的旅遊勝地，且貝里斯為英語系國家，對台灣學生而言具備語言學習與文化探索的雙重優勢，因此非常鼓勵桃園學生前往貝里斯實地參訪，相信能帶給年輕學子截然不同的啟發與體驗。張市長在會中特別感謝貝里斯前任駐台大使碧坎蒂女士（Candice Pitts），張市長說，碧坎蒂女士對桃園懷有深厚情感，任內不僅多次造訪桃園盛事「龍岡米干節」，今（115）年初亦親自參與台灣燈會，足見其對桃園的特殊關愛，桃園也在她的積極促成下，進一步與貝里斯橘道鎮締結為姊妹市，共同深化雙邊歷史及台灣好新聞 ・ 11 小時前
里長媽卸下公務 重返慈濟熱情付出
南投埔里慈濟志工「余秀彩」，前後擔任六任社區理事長，也曾當過里長，因公務繁忙，曾一度暫離志工勤務，但心中始終掛念這分善緣。七年前回歸後，她把社區經驗融入慈濟工作，無論煮食備餐、社區活動等等，都全力...大愛電視 ・ 15 小時前
高雄市長初選民調 陳其邁：參考就好 (圖)
高雄市長陳其邁（中）8日接受媒體聯訪表示，民主進步黨高雄市長初選相關民意調查參考就好，有時也有高低、起起伏伏，但4名參選人都很有風度，贏得風度很重要。中央社 ・ 13 小時前
印尼雅加達清真寺突傳爆炸！55人受傷送醫，目擊者稱爆裂物疑似塞有鐵釘
印尼首都雅加達一所學校內部的清真寺，7日突然發生爆炸，導致至少54人受傷送醫，爆炸時正逢穆斯林的例行祈禱時間。爆炸發生地點位於北雅加達吉拉巴卡丁（Kelapa Gading），當地警方稍早表示，共有55人被送醫治療，其中多數為學生。印尼國家警察總長利斯泰奧（Listyo Sigit Prabowo）在剛剛新聞記者會上證實，他們目前已鎖定嫌犯，就是爆炸所在地學......風傳媒 ・ 1 天前
不敢住了！裝潢工人觸電身亡「婚房慘變凶宅」 屋主怒求償220萬
根據陸媒《極目新聞》報導，湖北黃石市黃石港區人民法院日前審結一起特殊財產糾紛案。事件發生於2023年5月，王男與某裝潢公司簽訂裝修合約，計畫將其在黃石購置的新房裝修成婚房。依合約規定，施工方須嚴格遵守安全規範，確保施工安全；然而該公司分包防水工程給一家公司，由...CTWANT ・ 1 天前
楊謹華失控下狠手 綁母入浴缸嗨喊：滿爽的
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》將母親綁在浴缸裡，她笑說：「那場戲其實拍起來滿爽的。」飾演母親的古名伸也說：「可以理解女兒的作為。」劇中，楊謹華與經紀人紀培慧自導自演策劃一場「女兒綁架案」，原本只是為了炒作話題，沒想到過程百出，最後竟失控，變成她親手綁架母親。楊謹華說：「看到劇本時就覺自由時報 ・ 13 小時前
楊謹華「車禍」女團夢破裂 與閨密鬧翻「1表情」讓人氣炸
楊謹華在Hami Video《看看你有多愛我》與閨密李維維鬧翻，她認為真正的朋友會在關鍵時刻互相支持，「保持剛好的距離，既自在又珍貴」。楊謹華劇中飾演一名女團練習生，眼看就要出道成名，卻因車禍夢想破滅，也與昔日閨密反目。多年後重逢，往日情誼化為劍拔弩張的對峙，火藥味十足。楊謹華感性分享：「朋友在我人自由時報 ・ 13 小時前
蕭美琴歐洲議會演說全球矚目 賴清德：台灣繼續堅定捍衛民主
副總統蕭美琴在台灣時間7日晚間抵達比利時，應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦的年度大會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World」為題發表專題演說，備受全球矚目，美聯社、路透等外媒也紛紛以「罕見」來形容這次外交行動。總統賴清德今（11/8）天在社群平台「X」發文向IPAC致謝，並強調台灣未來會繼續與理念相近的朋友，共同捍衛民主。太報 ・ 13 小時前
快訊／不爽母千萬信託被獨漏殺親姊 新北孝子裁定羈押禁見
新北市三重區60歲陳姓男子，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後向法院聲請羈押禁見，今天（8日）上午法院裁准。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
三重男為家產砍死親姊姊 檢方複訊後聲押
新北市三重一名陳姓男子（60歲）為了家產持菜刀砍殺親姊妹，61歲姊姊胸部遭刺傷重不治，55歲妹妹身中多刀住院治療中，陳男遭依殺人罪送辦，晚間8時許檢方複訊後向法院聲請羈押。中天新聞網 ・ 1 天前
楊謹華48歲仍想當媽！醫揭高齡生育殘酷真相 45歲懷孕率僅剩不到6%
金鐘視后楊謹華即將迎來48歲生日，但她仍未放棄當媽媽的夢想。根據媒體報導，結婚7年的她嘗試過各種求子方式，看著林志玲47歲當媽、陳明真48歲生雙胞胎，讓她更堅定地表示「一定還有機會」。她暫時不考慮代理孕母或領養，希望能親自體驗懷孕生產，甚至喊話不排斥挑戰成為演藝圈最高齡媽咪紀錄。NOW健康 ・ 18 小時前
出道3年站上小巨蛋！BLACKPINK師妹成「2026第一」連兩天開唱
怪物女團的出道第三年，就從台北小巨蛋揭開序幕！躍升「世界級」的韓國超人氣女團BABYMONSTER ，將於明年1月2、3日連續兩天登上台北小巨蛋，舉行「BABYMONSTER "LOVE MONSTERS" ASIA FAN CONCERT」 台北站，這不但是她們首度唱進該場地，更成為2026年首組在台北小巨蛋開唱的韓星。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
44歲網紅才宣布懷孕 突血崩驚喊「寶寶被沖掉了」
娛樂中心／張予柔報導44歲網紅Sandra近年與搭檔Eko主持YouTube英文節目《驚奇玩起來 AmazingTalker Show》打開知名度，開朗又具親和力的形象受到觀眾的喜愛，成功跨足主持界。她和老公許傑克結婚3年，今年7月迎來好消息，宣布懷孕，然而在孕期過程中，她曾經歷一場驚魂事件，坦言當下以為「寶寶被沖掉了」，情緒一度崩潰。民視 ・ 1 天前
誰來挑戰張善政？凌濤、徐巧芯都挺「這人」
[NOWnews今日新聞]民進黨布局2026年九合一選舉，台北市長與桃園市長人選尚未確定，傳出民進黨立委王義川可能被徵召參選，但總統府副秘書長何志偉也在勤跑基層。國民黨桃園市議員凌濤說，他期盼立委王義...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前
南台灣重現藍天？吳子嘉斷言：高機率他出線
[NOWnews今日新聞]2026年台南市長選戰持續升溫，民進黨內部由立委陳亭妃、林俊憲兩人激烈角逐提名權；國民黨方面，原本僅立委謝龍介表態，但前立委陳以信也傳出有意投入參選，使戰局更添變數。對此，媒...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文出席白色恐怖秋祭挨批 蔡正元揭真相
[NOWnews今日新聞]「台灣地區政治受難人互助會」今（8）日將舉辦「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，國民黨主席鄭麗文也受邀參加，不過綠營質疑，主要追思對象包括是1950年所破獲中共安插在國府內...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前