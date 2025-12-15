卓榮泰正式宣布《財劃法》不副署不公布 列3點反擊立院「侵害行政權」

卓榮泰今宣布不予副署《財劃法》修法，因該法違反了憲法權利分立的原則，實質侵害行政權。（圖／鄒保祥攝）

行政院提出《財劃法》二修覆議案遭立院藍白否決後，最晚須於今天（15日）公告，經過府院週末縝密沙盤推演，府院拍板「不副署、不公布」，包含12日三讀的停砍年改相關法案將比照辦理。行政院長卓榮泰下午舉行記者會控訴，立法院這次再修正的《財劃法》有其明顯違憲之處，違反了憲法權利分立的原則，實質侵害行政權。

卓榮泰今天下午3時30分親自坐鎮行政院舉行「捍衛憲政秩序記者會」，與會成員包含副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政委林明昕、發言人李慧芝，以及財政部長莊翠雲。

廣告 廣告

記者會一開始，卓榮泰表示，依照憲法第53條，行政院是國家最高的行政機關，「身為院長，我必須依照憲法規定，要忠誠地履行行政院為國家最高行政機關、行政首長職務跟我的責任」。他要向國人報告重要決定，針對立法院今年11月14日三讀透過的《財劃法》修法案，身為行政院長，將依照中華民國憲法第37條，決定不予副署本次的修法。

卓榮泰指出，立法院這次再修正的《財劃法》有其明顯違憲之處。首先，違反了憲法權利分立的原則，實質侵害行政權，再來，修法的過程違反公開透明與實質討論的原則，破壞民主程序；最後，若一旦施行，將對國家的發展造成無可回復的重大危害。

卓榮泰續指，行政院為憲政機關，有義務履行對中華民國憲法的忠誠。依照憲政體制，行政立法兩院的憲政爭議理應由憲法法庭來做最終判決，但因為立法院修訂了《憲訴法》，不合理地拉高憲法法庭議決的門檻，更多次杯葛總統所提出的大法官人選，導致憲法法庭無法運作，失去了彌平憲政爭議的能力。今天是總統依法公佈《財劃法》修正案的最後期限，身為行政院長，必須以不副署的方式來捍衛民主憲政以及國家的發展。

卓榮泰列出3點無法附屬理由，首先，行政院有責任捍衛憲法權利分立原則，憲法規定由行政院提出預算，立法院議決預算，才能確保政治責任歸屬，但立法院的修法明顯違反憲法第59條及憲法第70條的規範，使得115年度就需要增加舉債2646億元，大幅增加政府支出，恐將嚴重排擠其他重大施政專案，也更侵犯了行政院施政決策及提出預算的權利，違反憲法權利分立原則。

卓榮泰提到，再者，行政院有責任堅守國民主權、民主原則、依法行政，今年11月14日，立法院再修正的《財劃法》沒有經過委員會逐條審查，就逕付二讀，在黨團協商都沒有共識的情況下強行表決，完全不符合民主原則，實際侵害了國民主權。不僅如此，115年度的預算已經經由行政院制定完備，8月就送到立法院被審查，卻被要求立刻要適用再修正的《財劃法》。在稅入無法增加情形下，須全數舉債而度超過5600億元，已違反《公共債務法》鎖定15%的上限。

卓榮泰接著說，行政院已經多次說明立法院財化法再修版有不合理之處，國防外交、AI新十大建設、防洪治水、社會福利、撥補勞健保等等經費，若能被迫刪減，國家發展將因而停滯，立法院負得起這樣的責任嗎？中央財政被削減，將由地方政府單獨承擔災害應變工作，影響救災效率，立法院有能力負責嗎？

卓榮泰提醒，修法後各縣市財源分配不公，將造成城鄉差距擴大，富者越富，窮者卻沒有變好，已經違反憲法第147條的意旨，這種劫貧濟富、違背公義的事情，行政院也絕不容許發生。



回到原文

更多鏡報報導

政院不副署《財劃法》 藍委：不要妄想在野提倒閣

國政茶敘談年改、總預算、財劃法 賴清德：各部會應在合憲基礎下推動法案

藍白推《財劃法》中央年舉債5638億 林楚茵：政院唯有不副署自衛