即時中心／林韋慈報導

12月27日晚間11點發生芮氏規模7.0地震，許多人都感受到劇烈搖晃，隨即總統賴清德、行政院長卓榮泰也立即在臉書上發文，卓榮泰指出，1小時前發生強震，再三確認過各地狀況，真是天佑，僅有些小狀況，停電地區已經復電，鐵路、捷運安全性停駛；桃機二航天花板掉落也幸無大礙，馬太鞍溪堰塞湖亦無變化。

最後卓榮泰使用「大家平安」、「台灣平安」的Hashtag結尾，顯示此次年尾的地震所幸無帶來太大傷亡。

廣告 廣告

原文出處：快新聞／卓榮泰深夜發文「天佑台灣」 幸地震無劇烈災情

更多民視新聞報導

規模7.0強震！他錄下「2吊燈變吊扇」驚人畫面曝

深夜宜蘭外海規模7深度強震 桃園市府曝最新災情

南珉貞再遇「7↑強震」 秒做1事「完全台化」！

