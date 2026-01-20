卓榮泰澄清：對美投資5000億是絕對的錯誤

行政院長卓榮泰（左四）主持「台美關稅談判說明記者會」。廖瑞祥攝



行政院今（1/20）日舉辦「台美關稅談判說明記者會」，行政院長卓榮泰首度對外澄清，所謂的台灣模式就是2500億自主投資加2500億信用機制保證，這兩個不同且是分開，希望各界釐清讓談判團隊能夠順利地展開後續行動。

卓榮泰表示，有次會議中，行政院副院長鄭麗君提出「台灣模式」希望一部分由產業自主投資，一部分由政府運用信用保證，由台灣的金融機構來協助國內的產業，這衍生現在的2500億加2500億，是分開的。

卓榮泰澄清，2500億是國內企業自主直接的投資，2500億是是透過台灣的金融機構協助國內產業去做信用保證；至於產業怎麼投資，是放眼於它的全球佈局，以及產業力量的延伸，而信用保證這個機制如何計算，會透過銀行以及其他方式報告

卓榮泰強調，任何的媒體、國內的評論員，或是政治工作者，不要再把它寫成5000億，這是絕對的錯誤，也會讓我們後續的談判發生一些不必要的困擾，「絕對不要再寫5000億，讓我們談判團隊能夠順利地展開後續的工作。」

卓榮泰提到，總統賴清德就任至今約20個月，政府有9個多月都在談判，但事實上行政院在美國總統大選期間、2024年11月就成立台美經貿專案小組，因此在去（2025）年4月2日之後，馬上就能產出產業衝擊報告，

這份衝擊報告，從各種關稅的變化，對我國各項產業的衝擊，低推估、中推估到高推估，分別設定了不同的情境，進行了深入的延伸，提出了具體的方案；當時低推估是關稅增加 10%，產業衝擊約300多億；中推估是20%，約500多億；高推估到 30%，約800多億。

卓榮泰認為，要是沒有台美經貿專案小組這一項持續好幾個月的推估分析，當時政院不可能在4月3日就討論出報告，而且在4月4日就向媒體跟國人先進做報告。卓榮泰強調，美方大選對世界經貿勢帶來新的一個變局，政府進行了全盤的掌握，及早地開始做任何必要的工作。

