卓榮泰為總預算下戰帖 國民黨團要求「三長對三長」電視辯論

針對行政院長卓榮泰要求就總預算案進行辯論，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（21日）表示，國民黨團具體要求舉辦三場正式電視公開辯論。（資料照/鄒保祥攝）

針對行政院長卓榮泰要求就總預算案進行辯論，國民黨立法院黨團書記長羅智強今（21日）表示，國民黨團具體要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決。

「正面迎戰！直球對決！民意裁判」。羅智強表示，堅信真理越辯越明，辯論即是檢驗政府的起點；這絕非口舌之爭，而是一場全國民意的總體檢。國民黨團深信，民意終將站在「顧民意、護法治、爭公義」的一方。

國民黨團具體要求舉辦三場正式電視公開辯論，並提升為「三長對三長」的全面對決。第一場為黨團總召傅崐萁 對決行政院長卓榮泰；第二場為黨團書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君；第三場為首席副書記長林沛祥對決行政院秘書長張惇涵。

羅智強表示，本次辯論將針對預算編列的「合法性、合理性、正當性」，以及行政院應落實立法院三讀通過法案的「憲政義務」，向全民說清楚、講明白。國民黨團三長將在辯論中，具體揭露行政院如何公然違法，以捍衛我國的財政紀律及法治精神。

羅智強呼籲卓榮泰說到做到，切勿閃躲，朝野應在最短時間內敲定辯論的時間與地點。國民黨團已整軍待發，為了捍衛法治，必須讓公理正義的陽光照進行政院、照進總統府；讓115年中央政府總預算案的違法亂紀之處，全數攤在陽光下供全民檢視，交由全民裁判。

當前重大朝野憲政僵局，卓榮泰院長要求辯論講清楚、說明白，羅智強給予肯定。但他反問，最該把自己施政作為向人民完整報告的，不該是當今總統賴清德嗎？如果民進黨政府真心要化解當前朝野僵局，必須針對當前的憲政爭議，也來場直球對決，世紀辯論。

羅智強呼籲，賴清德應比照當年雙英辯論（馬英九總統、蔡英文黨主席）來場黨對黨政策、理念、路線的大辯論，這才是對人民負責任具體的表現，也才是身為總統兼黨主席該有的承擔。「請賴清德總統、賴清德主席，直球對決！面對民意！不要閃躲！」



