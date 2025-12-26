卓榮泰率閣員為1219襲擊事件默哀 跟進蔣萬安「不再提兇嫌名字」

行政院長卓榮泰今（12/26）日率領團隊為1219北車隨機攻擊事件默哀。資料照為聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。李政龍攝



行政院固定於每週四召開行政院會及會後記者會，由於連續兩週適逢假日，因此今（12/26）日臨時召開，行政院長卓榮泰在會議中首先率內閣團隊為1219台北車站隨機攻擊事件默哀，認同台北市長蔣萬安的做法，將不再提兇嫌名字。

行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰於院會中率領內閣團隊對「1219台北隨機攻擊事件」默哀，並表達跟進蔣萬安所提，不再提及不法行為人的名字。他盼望，讓時間遺忘，不要不斷地想起，讓更多人想要模仿，社會才能穩定，並希望媒體低密度報導犯罪行為人，這些不值得、不應該也不必要。

卓榮泰也於會中要求內政部以及交通部全面檢討，記取教訓、提高安全措施。內政部警政署長張榮興報告，在攻擊事件後的網路模仿效應，自12月20日至12月25日12時止，至今計偵辦94件，已查緝13件12人，其中羈押4人；相關涉嫌的境外IP資訊，持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。

張榮興報告，為維護跨年晚會及元旦升旗典禮等活動安全，警政署要求各警察機關，事前落實現地勘察、加強場地偵檢，事中劃分責任區域、預置特勤警力，預擬防踩踏及疏散動線等作為，遇有突發狀況，立即實施交通管制、人群疏散，搶救傷患及逮捕緝凶等應變作為，以確實防制各項治安事故之發生及維護交通秩序，動員警力8069人、民力2792人，維持秩序與為民服務。

內政部報告另提及，維安的重點是要發現徵候，會在各場次出動防暴犬以及無人機，並採分區部署，避免大型活動的擠壓風險，成立「踩踏小組」負責人流、動線及入口監控，並強化緊急疏散機制與演練。

交通部則將在火車站、捷運站與跨機關的聯合巡守，提升警力，尤其是強化場站的防護設備與初期應變工具，並引進科技監控與預警工具來輔助監控。交通部強調，根據台北車站的檢討經驗，將改善模式推廣至南港、板橋、七堵、台中、高雄等大型共構車站，建立更有效的通報流程，也將加強對旅客的即時通報宣導，並參考「城市韌性演習」模式，提升應變量能。

