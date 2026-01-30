卓榮泰當面向AIT谷立言告洋狀！ 轟在野版軍購案「不倫不類」

行政院長卓榮泰今天（30日）南下高雄出席活動時，當面向美國在台協會（AIT）處長谷立言告洋狀，不但主動提國防軍購特別預算案，嘲諷藍營立委對海鯤號的質疑，還怒轟在野黨自提軍購案版本「不倫不類、抄抄寫寫」，強調唯有通過行政院提出的完整預算，才能打造現代化戰鬥部隊。

行政院長卓榮泰。（中天新聞）

卓榮泰上午與AIT處長谷立言、海委會主委管碧玲、法務部長鄭銘謙等人一同出席在高雄海巡署與美國緝毒局聯手破獲金昌隆號運毒案記者會，他在致詞時肯定斬斷運毒鏈，並話鋒一轉，談及海鯤號及國防預算，並當著谷立言的面告洋狀。

對於海鯤號昨晚完成50公尺首次「淺水潛航測試」，卓榮泰表示，中華民國政府實施國艦國造的成效大家已經看到了，他自認有「婦產科醫生」的感覺，不久的將來，海面上有海巡艦艇、水面下也有國造潛艇陪伴。

卓榮泰嘲諷「海鯤號已經如國民黨委員的預言，沉下去又浮上來了」。他已要求台船工程師及同仁繼續嚴謹執行後續所有測試，要讓此一劃時代的國艦國造過程順利完成，展現政府與人民守衛海域疆土的決心。

美國在台協會（AIT）處長谷立言。（中天新聞）

卓榮泰指出，能這麼做是因為政府政策明確而且資源分配到位。才能一一的把想做的事情全部實現。他強調，賴清德總統交付行政院的使命，是籌組一支強而有力、現代化的戰鬥部隊，用以保障國家憲政體制及人民生活方式。

卓榮泰說，因此在防衛的軍購預算中，不僅要籌建安全的「台灣之盾」，更要導入AI科技，讓國防科技能跟上全世界，強化擊殺鏈，並藉由採購先進的技術，帶動國防工業同步發展。

卓榮泰強調，很遺憾，這筆高達400億美元、1.25兆新台幣的國防特別預算，目前與中央政府總預算一樣，仍未進入審議過程。雖然「在野黨提出了一個不倫不類的替代版、抄抄寫寫的替代版」，但唯有通過行政院提出完完整整、各項目標明確的特別預算，才能真正籌組先進、精準且跟得上新時代的戰鬥部隊，他承諾會全力勇敢直前的達成這項目標。

