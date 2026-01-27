卓榮泰發文稱「台灣101」 蔣萬安開酸：我是台灣市的市長嗎？

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）前（25）日成功徒手登頂台北101，讓台灣再度登上國際舞台，卻也意外引發一場政治語言風波。行政院長卓榮泰在社群平台以「台灣101」稱呼該地標，引來外界熱議，台北市長蔣萬安今（27）日受訪時以一句「所以我是台灣市的市長嗎？」反問回應。

蔣萬安今日被媒體堵訪時開酸，直言「所以我是台灣市的市長嗎？」（圖／盧逸峰攝）

霍諾德前日挑戰徒手攀登台北101，全程歷時1小時31分鐘，順利登上508公尺高的塔尖，壯舉吸引國際媒體關注。卓榮泰當日隨後在臉書發文表示，「為Alex Honnold徒手攀登、成功登上台灣101頂端喝彩」，並形容「一起看見力、美、勇敢及壯闊」的激動，同時強調「世界再一次看見台灣」、「世界＋台灣＝突破極限」。

不過，貼文內容迅速引發討論，不少網友質疑，「直接民進黨101會不會快一點」、「去中化不夠，現在要去北化了是不是」、「台灣101??可以在噁心一點!?」「這個行政團隊，什麼都不會，搞對立最會。」「原來台北101改名了」。也有人表示，「這棟重要建築，只能夠代表台北這一個城市，不足以代表台灣？？？這樣究竟是誰真的格局小了。」

事實上，立法院過去曾有民進黨立委提出，建議將「台北101」更名為「台灣101」，當時蔣萬安即曾諷刺回應，若改名為「民主進步101」，恐怕更符合部分綠營委員期待。

針對卓榮泰此次用語，蔣萬安今日被媒體堵訪時再度開酸，直言「所以我是台灣市的市長嗎？」

