卓榮泰發聲了！小紅書遭禁1年 警告這1情況「考慮直接斷掉」

中國社群平台「小紅書」在台因涉及詐騙，而政府向其母公司發函要求改善卻未回覆，更無法律可管轄，內政部昨（4）日就宣布依法將其封鎖1年，消息一出受到各界關注。對此，行政院長卓榮泰今（5）日下午接受專訪時更喊話，若繼續繼續不理會，下一步可能就不是時間的問題，應該有更好的科技處理，考慮直接斷掉。

卓榮泰今日下午接受鄭弘儀主持的《寶島全世界》專訪；就政府宣布小紅書暫時封鎖1年，但也有人質疑為何抖音不禁一事，卓榮泰則表示，像Meta、LINE、Google、Threads等社群平台都落地就好管理，更能找到負責人、負責公司，若出現有詐騙不實的廣告，就能要求要在規定的時間內下架，沒有的話就可以處罰。

同時，卓榮泰舉例，像之前Meta就被處過錢，讓其他落地的業者感受到都知道「是玩真的」，也讓業者與政府的配合程度也很高。

另，卓榮泰也說，像蝦皮、拚多多等也想落地，可是礙於法令若有中國資金就是不能申請，而這些平台就會繞道第三國、台灣另外的子公司落地，政府就會去查資金來源是否合法，一旦合法落地也要接受管理。

「但是像小紅書、TikTok就不來落地」，卓榮泰指出，當政府要求TikTok下架一些內容時比較配合，至於要不要其他法令上保障程序完成則需要突破；但小紅書完全不理會政府的要求，因此小紅書產生的詐騙金額已經高達2億，而且受害人非常多。

卓榮泰更說，除詐騙外，其對兒少的侵害是很多親子團體一直在意的事情，而為了保護青少年不再長時間沉淪，以及不受網站的不實或不當內容妨礙身心，但小紅書面對政府的要求都不配合處理。

他更分析，小紅書來自中國，而中國是一個高度言論不自由的地方，卻放任不自由的言論傷害台灣的言論自由，這是政府不能接受的事情。

針對為何不直接禁2年而是1年，卓榮泰坦言，這是手段邏輯的問題，代表台灣仍是一個言論自由社會，而對於傷害青少年或不實廣告的小紅書，由於不能直接處罰當事人，只能將其阻斷，也希望國人能改變瀏覽習慣，進一步降低其影響力。

當被問到若小紅書繼續不理會，卓榮泰則強調，下一步可能就不是時間的問題，應該有更好的科技處理，考慮直接斷掉，「但現在我不能講這麼快，看看它（小紅書）能不能在1年當中，或給我們做更好的法律或技術承諾」。

