卓榮泰發黑白照「捍衛憲政秩序」 張麗善批：心中只有政治沒法治

行政院長卓榮泰昨（14）日晚間在臉書發布黑白照片，並表示將「善盡民主憲政守門人職責」，今（15）日下午將召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。雲林縣長張麗善表示，從總統到最高的行政首長，對於法治精神都不遵守，「心中只有政治而沒有法治」，這是人民所不期待的。她認為，人民期待的是行政院能夠落實執行三讀通過的法案，推動有利國家與民眾福祉的政策，維護和諧社會。

張麗善強調，憲法應保障所有三讀通過的法案，行政院必須負起執行責任，讓全民所賦予立法院的最高民意機構通過的法案，能夠實際落實。

