卓榮泰盼就總預算與在野溝通 陳清龍：納入警消、軍人待遇調整即可

今（115）年度總預算案仍未付委審查，行政院長卓榮泰日前表示，他一直在想辦法跟在野黨溝通對話，希望能在農曆年前坐下來好好對話。對此，民眾黨立法院新任黨團總召陳清龍今（4）日受訪時表示，只要把有關警消、軍人待遇調整的預算加進去，民眾黨就可以來談。

陳清龍表示，行政院只要把要給警消、軍人待遇調整的預算加進去，民眾黨就可以談，可以來審查總預算。

媒體提問，民進黨團書記長陳培瑜表示，希望未來在立法院可以看到民眾黨關鍵的一票去支持總預算案及行政院國防特別條例，若達成此條件，有可能看到「綠白合」？陳清龍說，民眾黨一貫的要求就是，把有關警消、軍人權益的預算編進去，一切就可以談了。

針對民進黨政府持續追殺立委李貞秀的國籍，還有可能出現「綠白合」？陳清龍說，從來沒有說要跟民進黨合作，自己昨天已經說明，民眾黨「開大門、走大路」，不管民進黨、國民黨，大家可以一起坐下來，為國家、為台灣來合作。

