卓榮泰盼立院速審兩關鍵法案 其餘議題願坐下來談
行政院長卓榮泰今天表示， 立法院近期「步步進逼、層層圍堵」，他認為立法院目前最重要工作應是盡速審查明年度中央政府總預算，以及完成強化防衛韌性特別條例與特別預算審查，這關乎到政府施政、人民權益與國家主權安全，是當前最急迫的事情。卓榮泰說，只要這兩項關鍵法案能先處理，其餘議題行政院都願意坐下來談，「沒有什麼不能談」。
商業總會今天舉辦「行政院長與商業領袖座談會」，卓榮泰會前受訪表示，立院目前最重要的兩項工作，首先，盡速審查明年度中央政府總預算，這關乎政府施政能否延續以及國家發展能否推動，也是攸關人民權益的基礎工程。
第二是盡快完成強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案與特別預算審查，這牽涉國家主權與安全，同樣至關重要。
卓榮泰指出，立法院近期將大量時間消耗在國籍法修法、陸配六改四等並非當前急迫的議案上，反而讓真正影響明年施政推動的關鍵法案，遲遲無法向前。
他說，政府重大建設都已規畫在前，但若未通過中央政府總預算，所有政策將只能停留在紙上，無法落實。
卓榮泰強調，只要總預算與防衛相關法案先行處理，其他議題都可協商，行政院態度開放。行政院的目標很單純，就是保障人民、推動國家發展、維護主權與國家安全，「就是這麼簡單，沒有其他要求」。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
郝柏村有不副署蔣仲苓人令前例 吳思瑤：黨內當然有討論不副署法律
[Newtalk新聞] 憲法規範總統依法公布法律、發布命令須經行政院長副署。而過去也曾發生時任行政院長郝柏村拒絕副署總統李登輝任命蔣仲苓「一級上將」。對於有親綠學者建議行政院長不副署財劃法，民進黨政策會執行長吳思瑤今(9)日表示，黨內當然有討論，請給給行政部門多一點時間討論。 憲法第37條，總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。不過，1992年總統李登輝要晉升蔣仲苓為「一級上將」，遭到時任行政院長郝柏村拒絕副署。後來，憲法增修條文第二條第二項增定，「總統發布行政院院長與依憲法經立法院同意任命人員之任免命令及解散立法院之命令，無須行政院院長之副署，不適用憲法第三十七條之規定」。 不過就於不副署法律案部分，近代台灣民主憲政史上都還沒發生過。但部分親綠學者主張總統有不公布、或行政院長有不副署法律權力。東吳大學特聘教授張嘉尹引用德國虛位總統多次拒絕簽署國會通過法律表示，因為現在的立法院就非正常狀態。總統公布法律的義務，必須跟守護憲法的權利去做權衡，找到一條防止立法院毀憲的出路。而政大教授林佳和也認為，行政院長當然可以不副署，只是何時該這麼做。 行政新頭殼 ・ 59 分鐘前 ・ 5
力挺江啟臣選中市長！ 豐原里長協會促「徵召不初選」
徵召不初選，團結拚勝選！台中市豐原區里長協會今天在豐原區5里聯合活動中心舉行「力挺江啟臣副院長參選台中市長」活動，豐原區36里里長逾3分之1，共23名里長到場，市議員張瀞分也出席，現場擠進上百人，力挺江啟臣，強調江啟臣行政資歷完整且有國際觀，是國民黨栽培的菁英，要疼惜「豐原囝仔」，因有初選就有傷害，自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
宜蘭縣長藍白合？陳琬惠「我是最大公約數」：盼農曆年前定於一尊
民眾黨上週宣布徵召宜蘭縣黨部主委、前立委陳琬惠參選2026宜蘭縣長，她今（12/9）天在廣播節目中表示，希望藍白合結果能夠在明年農曆年前就完成，因為對手民進黨林國璋已經進入選戰節奏，拖太晚實在不利。她也強調，自己是藍白3名人選中的最大公約數，因為以擴張中間票源的效率來說，她已跑過2次大選，自己在地方知名度跟接觸度上，其實是相對廣。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
喊話立院審總預算、1.25兆軍購 卓榮泰：中配參政修法非最急迫
行政院提出的《財劃法》、115年度總預算案及1.25兆軍購特別預算條例等皆遭立法院擱置。行政院長卓榮泰今（9日）表示，修正《國籍法》與中配六改四都不是現在最急迫的，只要立法院將中央政府總預算及強化防衛韌性特別預算、特別條例好好審議，「其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談」。鏡新聞 ・ 37 分鐘前 ・ 2
國會助理工會籲撤除罪案 羅智強：持續聽取各界意見
國民黨立委陳玉珍提案修法將助理費除罪化，引發高度爭議，立法院國會助理工會週五將在議場外抗議，呼籲陳玉珍撤案。工會幹部強調，如果陳玉珍在週五前撤案，或立法院長韓國瑜願意出面保證不會讓國民黨處理該案，才會調整抗議行動。國民黨團書記長羅智強今日面對媒體多次詢問，僅表示，「持續聽取社會各界意見」。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
苗博雅稱若台海開戰本島可維持日常生活 網怒批：鬼扯
台北市議員苗博雅日前在直播中表示，若台灣遭受戰爭攻擊，大多數民眾仍能維持正常生活，並以烏克蘭為例說明現代戰爭型態。此番言論隨即引發網友強烈質疑。中天新聞網 ・ 37 分鐘前 ・ 2
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
陳嘉宏專欄：行政院的選擇很有限
今年元月，就在大罷免風潮如火如荼之際，我在自己的專欄寫了一篇〈深淵也凝視著民進黨〉，提醒民進黨不要被群眾的熱情沖昏頭，應該正視國會的結構，結合民力，擬定務實的反制選項；最好是採「重點式罷免」，以罷免兩席立委成為國會第一大黨為戰略目標，再徐圖改變國會的對抗氛圍。沒想到此文一出，我臉書上的同溫層反應激烈，很多人嗆這篇文章「太天真」，「這是戰爭，結果你還在溫良恭儉讓。」「跟流氓打架還講姿勢，我支持全面罷免。」鏡報 ・ 5 小時前 ・ 6
台東縣明年逾70歲老人免繳健保費 議員質疑財務壓力拋給下任縣長
台東縣政府推動70歲以上長者全額健保費補助政策，並採取不排富方式，預計明年上路。這項補助將由縣府動用自有財源支付，預估經費2億多元，受惠人數約2萬9千多位長輩。但此政策遭多位議員質疑未先溝通，預算審查過程爭議迭起。縣議員簡維國質疑該制度的長期永續性，要求縣府必須提供5年到10年的財務規劃及備案，避免自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
禁小紅書恐掀「電商斷鏈潮」！吳子嘉開噴了
[NOWnews今日新聞]中國社群平台「小紅書」因涉入高達上千起詐欺案，且在我國政府多次發函要求改善後仍無回應，內政部於本月4日正式公告，將該平台暫時封鎖一年。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉也質疑...今日新聞NOWNEWS ・ 56 分鐘前 ・ 發起對話
被爆國小霸凌同學！子弟兵何元楷道歉 羅智強：是承擔責任與反省的開始
國民黨立委羅智強的辦公室主任、新北市汐止區議員擬參選人何元楷被自稱為其國小同學網友踢爆，何從國小到國中霸凌多位同學，引起熱議。何元楷也發文表示，他不知道這位同學是誰，但懇切希望有機會跟對方見面，了解彼此的想法，讓他有機會當面釐清。而羅智強今（9）日也回應，何已經道歉，但道歉不是結束，而是面對錯誤、承擔責任、真誠反省的開始。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
MLB／感人！大谷翔平低調捐鉅款 羅伯茲曝「幫助隊友母親治療癌症」
道奇隊日籍球星大谷翔平一舉一動都是世界關注的焦點，在場上用實力獲得鉅約回報，私下卻沒有因此自滿，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在日本節目上透露，大谷翔平曾幫助隊友母親治療癌症，如今已經康復，「他大多時候都非常低調，所以外界都不知道。」三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
推助理費除罪化惹議 陳玉珍表態「不撤案」：我這個提案非常公正！
國民黨立委陳玉珍提案修法，要將助理費除罪化，公費助理補助費直接交由立委統籌運用，且「免檢據核銷」，引起爭議，包括藍營立委助理也相當不滿，更傳出助理工會要立法院長韓國瑜出面給保證，不然週五要到議場外抗議。不過，陳玉珍今（9）日表示，自己不會撤案，還說自己可以領銜提案是因為她最沒有負擔，可能快要離開立委的位子，而且她覺得自己提這個案子「非常公正！」不是隨意提出來的。三立新聞網 setn.com ・ 37 分鐘前 ・ 1
快訊／南韓警方突襲搜索酷澎總部！ 調查3370萬筆用戶個資外洩事件
據南韓媒體今天（12/9）報導，南韓酷澎近日爆出3370萬筆用戶個資外洩，由於大部分南韓民眾均會使用酷澎App來購物，消息震驚社會大眾，南韓警方今天派出10幾名警員，突襲搜索酷澎總部，盼釐清案情。太報 ・ 46 分鐘前 ・ 發起對話
卓榮泰拒執行立院版財劃法 深綠學者憂「法治被人治取代」
立法院5日以59比50票數否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，行政院長卓榮泰當天強硬表態，對於不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力。據黨政人士透露，府院高層已決定不採「不公布、不副署」方式，賴清德總統將在規定時間內公布法案，但行政院堅持不會執行，並將聲請釋憲。此舉在綠營內部引發討論，成大電機系教授李忠憲警告，公布法律卻不執行是比惡法更快摧毀國家的道路。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 96
落實「穿梭外交」 南韓總統李在明預定1月下旬訪日
南韓媒體報導，南韓總統李在明計畫在2026年1月中旬訪問日本，並且在日本首相高市早苗的家鄉奈良縣，與高市早苗會談。 據南韓執政黨人士透露，韓日兩國外交部門，目前正就李在明下個月為期兩天的訪日行程中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
卓榮泰「不副署」反制財劃法？ 藍黨團嗆：自以為皇帝！
行政院針對財劃法提出覆議案，再度遭國會否決。據了解，賴總統將依規定在十天內公布，行政院則將聲請釋憲，不過卓榮泰院長已表態，不會執行違法的法案。此舉引發在野陣營砲轟，怒批卓揆「自以為皇帝」。也有學者提出台視新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
Yahoo發布《2025消費者搜尋洞察報告》 「快樂消費」成新顯學！
年末各大購物節慶已陸續熱鬧展開，品牌如何掌握時機、在競爭激烈的市場中脫穎而出，成為行銷決勝關鍵。根據Yahoo觀察[1]，高達89%的消費者表示今年購物季支出將與去年持平或更高，有44%的品牌則計劃提升行銷預算，顯示整體消費動能持續升溫。同時，根據亞太地區消費者研究顯示，亞太地區的消費者將「價值」作為購物的首要考量，並期待能制定更深思熟慮的購買決策。Yahoo奇摩 看見數位行銷力 ・ 58 分鐘前 ・ 發起對話
中共召開2026年經濟工作會議 高盛認為目標「有點令人失望」
中共中央政治局昨（8）日召開會議，討論2026年的經濟工作目標；不過投資銀行高盛認為，如果看這次會議的通稿，「有點令人失望」，因為並沒有提到如何提振國內消費，以及大陸房地產問題。（葉柏毅報導）中廣新聞網 ・ 45 分鐘前 ・ 發起對話