卓榮泰示警：藍白杯葛總預算，刻意讓政府做不了事 明年生育補助、TPASS月票等恐全面卡關

卓榮泰在總統令稿上加註意見，「不予副署」財劃法修正案。（圖／翻攝卓榮泰臉書）





行政院長卓榮泰示警，國民黨與民眾黨自今年9月立法院預算會期開議以來，持續在程序委員會杯葛2026年中央政府總預算案，拒絕實質審查，拖延時間已創下罕見紀錄。卓揆指出，距離2026年僅剩不到半個月，若總預算無法通過，將嚴重衝擊多項民生與國家發展政策，形同刻意讓政府「做不了事」，阻礙台灣前進。

（圖／翻攝民進黨臉書）

「藍白不審總預算，阻礙國家前進！」民進黨引述卓榮泰的話警告，在野黨杯葛總預算、強推爭議法案，目的就是讓執政團隊「做不了事」，讓國家在正需要全力衝刺的關鍵時刻，刻意阻礙台灣前進。

根據行政院主計總處整理，若總預算沒通過，以下政府施政項目將無法執行：生育補助每胎10萬元、TPASS通勤月票、AI新十大建設、縣市河川治水、疫苗接種、校舍整建。

卓榮泰也強調，如果不是藍白一再製造政治對立、阻擋預算審查，行政團隊本來可以拿出更多量能，規畫更公平分配、照顧不同世代的政策，讓國家持續向前。

卓榮泰喊話，審預算是立法院最基本的責任。國民黨和民眾黨立委不能領錢不做事，更不能為了自己的政治利益，不審、不談、不讓政府做事，傷害台灣全民！

