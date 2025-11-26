卓榮泰示警：預算卡關恐讓明年政策全停擺

行政院長卓榮泰今天(26日)出席工商協進會「工商早餐會」時指出，明年度中央政府總預算仍陷在立法院沒有審議，且前面還橫著立院11月14日通過的財劃法版本，讓明年政府舉債超過上限。他憂心若預算、院版財劃法沒有通過，明年各項政策無法推動，今天來報告形同「白吃一頓早餐」，呼籲立院儘速排審，也希望工商界人士發揮影響力，遊說國會議員。

工商協進會26日與行政院長卓榮泰進行早餐會，今年提出47項提案、100項具體建議，呼應政府產業政策方向、反映企業實際需求。卓榮泰致詞時表示，雖歷經美國關稅、風災、非洲豬瘟等挑戰，但目前經濟情勢來看，仍可達到上任時提出的「2上1下1平衡」目標，也就是經濟成長率未來4年平均盼達3%以上、人均GDP(國內生產毛額)逾4萬美元、失業率低於3.5%，以及消費者物價指數穩定在2%。

談到台美關稅談判，卓榮泰表示，副院長鄭麗君沒有出席早餐會「大概又去談判」，目前談判進入總結會議前的文書交換階段，盼能盡快達成協議。

卓榮泰隨後細數明年多項政策措施，包括AI(人工智慧)新十大建設、危老都更、觀光衝刺內需，還有中小微企業多元振興發展計劃、生育補助社福政策，還有工商界重視的勞動力補充措施等，他並強調，這些政策都有賴明年編列規模3兆350億的中央政府總預算支持。

卓榮泰表示，明年中央政府總預算案仍陷立法院沒有審議，且還有11月14號再度修法通過的財劃法橫在前面，以新版財劃法來看，中央得再多舉債2,600億，等於明年要舉債5,600億，已超過公債法規範的上限。

卓榮泰指出，若預算、院版財劃法沒有審議通過，這些政策都無法推動、執行，明年國家將寸步難行。他說：『(原音)所以現在內閣團隊是全力地在跟立法院做協商，希望能夠第一個，把院版的財政收支劃分法正面的審議，第二個，儘速通過中央政府總預算，明年1月1號我們才能全力向前衝刺，所以換句話說，如果沒有中央政府總預算，明年我們國家寸步難行，我剛剛跟吳理事長講，我剛剛在這裡所做的報告也許都達到不到，所以天下也許會有白吃的早餐，我就在這裡白吃了一頓早餐做了這樣的報告，因為我們沒有中央政府總預算。』

卓榮泰強調，不能讓這種無奈發生，行政院還是會全力捍衛財政紀律以及行政院編制預算的權利，也希望立法院嚴守審議預算的責任，「行政院編預算、立法院審預算是憲法的規定」，且憲法也沒有說立法院可以替行政院編預算。

卓榮泰呼籲在場工商界人士發揮影響力，遊說國會議員，通過中央政府總預算對中央政府、地方政府、全民都有利，也才能在明年繼續達到「2上1下1平衡」目標。 (編輯:柳向華)