卓榮泰稱不執行財劃法 張景森：先說沒問題又說不幹了、搞得腦筋都打結

[Newtalk新聞] 藍白11月18日挾立法院多數通過財政收支劃分法修正案，行政院長卓榮泰提出覆議遭否決。不過，卓榮泰馬上回嗆「不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」對此，前政務委員張景森臉書表示，院長副署就是「沒有疑慮」，總統公布就是「我們負責執行」，後面又說「有問題，我不幹」。高深莫測，「把我們搞得腦筋都打結了」。

立法院通過財劃法修正案，引發綠營內部爭議。東吳大學教授張嘉尹及政大教授林佳和都主張總統有不公布的權力。但成大學者李忠憲則稱，「一旦副署、公布法律，然後不執行，這是走正道、開大門嗎？很像流氓手段。」

張景森則在臉書表示，行政院長跟部會首長在法案上「副署」，也就是在法案旁邊簽名、蓋章，其憲政作用就是為法案背書，並向報告總統：您儘管公布，沒問題！

「副署」翻譯成白話文就是：

一、這部法案在憲法上、法律上、行政上OK，沒有疑慮。

二、總統公布法律後，We Are ready，我們負責執行。

結果，等總統公布以後，同一位行政院長又跳出來說：「這個法律非常可惡，有違憲、違法之虞，我們拒絕執行。」

張景森說，前面親筆簽名說「沒問題，我負責」，後面又說「有問題，我不幹」。這些高深莫測的憲法教授，把我們搞得腦筋都打結了，讓我們再想想⋯⋯

