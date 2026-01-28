卓榮泰稱台灣101挨蔣萬安酸 陳水扁發聲：兩人都沒說錯

陳水扁引述現任 101 董事長賈永婕當時在質詢台上的回應，強調「101 是台灣走向國際的符號」。他認為，名稱是否更動並非關鍵，重要的是這棟地標象徵著全台灣的驕傲。（資料照片／陳愷巨攝）





美國攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）徒手征服台北101 ，本是一場令世界驚嘆的壯舉，沒想到行政院長卓榮泰的一句「台灣 101」，意外掀起藍綠口水戰，台北市長蔣萬安反諷「我是台灣市長嗎？」對此，當年促成 101 開發的前台北市長、前總統陳水扁今天（28日）親自發聲，他直言不論是「台灣101台北101，卓蔣都對沒說錯」。



陳水扁表示，其實「台北101」也好，「台灣101」也罷，說的都是他在市長任內，台北市政府與中央政府、台北市議會，不分中央地方，沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓。「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？卓院長也沒有說要改名。



他接著舉例，台灣駐美代表處叫「台北經濟文化代表處」（TECRO ），蔣市長也不會戲稱他是「台北國的總統」吧！？台北市長再有三頭六臂，沒有中央政府的大力支持，沒有前交通部長蔡兆陽「跑道不改，航道改」的政策配合，哪來超高建築「台北101」？

陳水扁說，他曾在《台北101的前世今生》《2025.1.8鏡週刊刊出）一文提到，最懂行銷也最具危機處理能力的賈永婕董事長，2024年12月23日在立法院答覆郭國文委員建議改名的質詢，事後於臉書表示，她認同101是台灣國家的重要資產，不只是台北市的101，是Taiwan全民的101。

他表示，賈永婕在質詢台上針對這樣突襲的政治議題很錯愕，因此脫口而出，辭不達意表示認同名稱Taiwan 101。台北101、Taipei 101這個名稱是台北人、台灣所有人的共同記憶，世界知名的IP，相信沒有更名的必要，請原諒賈董上質詢台時，也會腦袋打結，陪講幹話的，堅定支持台北101、榮耀台灣。







最後陳水扁也感嘆的說，看來我們都要跟台北101賈董事長學習不是嗎？

