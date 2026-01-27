卓榮泰稱台灣101 凌濤：卡位市長候選人

▲霍諾德（AlexHonnold）Free Solo赤手獨攀完成台北101耗時91分鐘完成。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.01.25）

[NOWnews今日新聞] 美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰發文祝賀時稱「台灣101」，引發熱議。對此，桃園市議員凌濤今（27）日狠酸，卓榮泰過去還算正常，如今裝瘋賣傻，只有一個合理解釋，卓榮泰清楚卓內閣民調太低，隨時面臨改組，只能快點卡位台北市長候選人。

凌濤今天在臉書表示，Alex Honnold成功徒手攀爬登頂「台北101」，讓台灣大幅躍上國際版面，背後有賈董、交通部、蔣萬安市長及其團隊，許多人共同努力促成；然而卻遇到雞腸鳥肚的賴政府，不僅刻意跳過北市府，還集體自嗨硬改成「台灣101」，既無聊，也真的很悲哀。

廣告 廣告

凌濤續指，改名的意識形態幽靈一再浮現。內政部長劉世芳曾打算花大筆經費改中正路，遭國人痛批浪費公帑，商業界更是一片噓聲。如今更是隨意亂改台灣重要地標，照這種邏輯走下去，什麼都可以改名。

凌濤認為，在民進黨的邏輯之下，「羅馬競技場」會變成「義大利競技場」、「東京鐵塔」變成「日本鐵塔」、「雪梨歌劇院」變成「澳洲歌劇院」、「里約基督像」變成「巴西基督像」，台北車站要不要改成「台灣車站」？荒謬至此，卻還在硬拗瞎扯。

凌濤說，卓榮泰「大師兄」過去還算正常，如今裝瘋賣傻，只有一個合理解釋，卓榮泰清楚卓內閣民調太低，隨時面臨改組，只能快點卡位台北市長候選人，這次出來胡說八道的胡搞蔣萬安，恐怕已經是把「未來競爭對手」蔣萬安當成假想敵，賴卓要不要現在就支持蔣萬安成爲「台灣市長」？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

封殺軍購換論壇交流？國民黨轟「惡意謠言」：已決定提告

助理費除罪化拚三讀 牛煦庭：一分一毛錢都不會進到立委口袋

本月底與劉和然見面協調？李四川：昨天才回來還沒接到通知