卓榮泰稱台灣101 羅智強酸：所有大學都改名「台灣」大學

羅智強認為台北101無須改名。資料照 李政龍攝



美國攀岩傳奇霍諾德25日成功挑戰徒手攀登台北101大樓頂端，行政院長卓榮泰在發文祝賀時稱「台灣101」引發討論。國民黨立院黨團書記長羅智強今（27日）表示，有個笑話，把所有台灣的大學都改名「台灣大學」，這樣所有人都是台大畢業了，指卓揆吃飽太閒、真的很無聊。

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）僅花費91分鐘，就完成徒手且毫無防護裝備，攀爬高達508公尺的台北101大樓，引發全球關注。卓榮泰在臉書發文恭喜霍諾德成功登上「台灣101」頂端，並強調世界加上台灣，就等於突破極限。

廣告 廣告

羅智強上午在黨團記者會後受訪說，卓榮泰吃飽太閒、無聊，那麼多正事要做，一天到晚搞正名運動，照此邏輯，先把前總統陳水扁的兒子陳致中改名陳致台，也把所有「台北」、「台中」、「高雄」都改成「台灣」就好了，甚至有個笑話，把所有台灣的大學都改成「台灣」大學，這樣所有人都是台大畢業了。

至於有人喊台北101董事長賈永婕選台北市長，羅智強說，決定權在台北市民，稱台北市長蔣萬安的政績是最強後盾，其他人想選市長，他都尊重。

更多太報報導

卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安放冷箭：我是台灣市的市長？

美國突升南韓關稅給教訓 綠黨團喊話藍白勿拖延：台灣產業經不起打擊

基隆惡火奪命 勇消詹能傑追晉分隊長、胞弟求卓榮泰1事