卓榮泰稱小紅書傷害台灣言論自由 蔣萬安酸反中反到自己變共產黨

中央內政部日前宣布禁止大陸社群平台小紅書，理由是涉及詐騙及資安問題，引發各界議論。行政院長卓榮泰稱小紅書來自中國，是一個高度言論不自由的地方，「他們放任這種不自由的言論來傷害我們的言論自由，這個政府是不能接受的。」對此台北市長則反嗆卓「現在是要用言論不自由對付言論不自由？」根本是反中反到自己變共產黨。

卓榮泰5日接受專訪時指出，小紅書產生的詐騙金額已經高達2億，受害人非常多，除了詐騙之外，小紅書對兒童、青少年的傷害，也是親子團體一直在意的，政府必須有一些作為，但小紅書完全不配合。卓強調，小紅書來自中國，是一個高度言論不自由的地方，「他們放任這種不自由的言論來傷害我們的言論自由，這個政府是不能接受的。」

針對卓榮泰的說法，蔣萬安6日上午則回擊，直言卓榮泰「要用言論不自由對付言論不自由嗎？」他強調，卓反中反到自己變成共產黨，他認為人民會無法理解也沒辦法接受。

蔣萬安強調，打擊詐騙一定是要做的，但是標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的做法沒有章法、甚至別有目的。所以如果民進黨政府執意要這樣做，那一個月後就來大家檢視打詐的成效。

