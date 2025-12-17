卓榮泰稱已「忍無可忍」 蔣萬安反嗆：常聽到民眾對民進黨這樣說

中央與地方近期因再修版《財劃法》出現攻防，行政院長卓榮泰日前宣布研擬「不副署」，並在接受平面媒體專訪時強調自己已「忍無可忍」；總統賴清德則曾批評「在野獨裁」。對此，台北市長蔣萬安今（17）日回應表示，「忍無可忍」四個字「我是常聽到民眾對民進黨政府說過」；而「在野獨裁」四個字則是「古今中外沒有人聽過」。

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18基地，蔣萬安今日上午親自率隊到現場視察。談及行政院研擬不副署再修版《財劃法》，是否會影響後續北士科相關交通規劃經費時，蔣萬安表示，行政院研擬不副署一事，「不只是在憲政上面」，對地方接下來整體市政的推動以及財務上面，確實造成「嚴重的衝擊」。

蔣萬安說，不管是捷運、校舍的改建、市場改建等，「確實都有影響」，「當然也包含到未來銜接北士科的輕軌，以及捷運十字的路廊」。他強調，這些不只是耽誤台北市政的推動，也會「耽誤到國際對台灣AI產業的發展」。

台北／陳蜀強 責任編輯／周瑾逸

