卓榮泰稱新財劃法編不出預算 盧秀燕喊話：不要全面迎戰

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

立法院會14日三讀修正財政收支劃分法部分條文，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，各地方政府的一般性補助款，不得少於修正施行前一年度預算核列數。台中市議會今（18）日進行定期會市政總質詢，市議員黃馨慧關心財劃法議題。對此，台中市長盧秀燕表示，中央財政來源為地方上繳的稅賦，應迎合地方需求，改善國家預算長期「肥中央、瘦地方」狀況，盼中央與地方合作，共同改善財政分配結構。

黃馨慧表示，財劃法的修正對地方自治、治理非常重要，過去的立委也常說財劃法對地方不利，因此多次呼籲修法。她說，這屆立委修正後，行政部門不執行，而是提出覆議與研議釋憲，近期行政院長卓榮泰又說要重新檢討相關內容、要全面迎戰，後續預算編列令人憂心。

盧秀燕則說，她建議不要全面迎戰，而是應該要全面迎合地方財政需求，中央財政來源來自全國各縣市民眾繳納的各項稅賦，地方長期面臨財政資源有限的情形，導致國家財政結構長期呈現「肥中央、瘦地方」狀況。她說，這不是好事，且不只是台中，是每個縣市都嗷嗷待哺，為錢所苦。

盧秀燕認為，立委是各縣市選出來的，了解地方需求，並在國會替地方發聲理所當然，中央也應重視各地建設與財政意見。行政院作為全國治理的核心，應全面迎合地方需求，而非以對立方式回應，期待中央能與地方合作，共同改善財政分配結構。

台中財政局表示，市府期待財政收支劃分法再度修法後，維持115年度中央統籌分配稅款規模；另一般性補助款恢復採公式設算，秉公平、公開原則分配地方，並維持對地方計畫型補助款額度，以解決地方自有財源不足的問題，加速建設發展。

卓榮泰今行政院相關部會首長赴立院，報告中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案，並備質詢。針對新版財劃法，他表示，剛三讀通過的財劃法，如果依照14日通過國民黨版財劃法編列明年中央政府總預算案，會出現新台幣5600億元的舉債，已超過公債法的上限。

卓榮泰強調，新版財劃法完全無法解決公式錯誤，以及垂直、水平分配不合理的狀況，「真的是窒礙難行」。

照片來源：台中市政府提供

