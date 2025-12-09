卓榮泰稱沒有必須執行《財劃法》壓力 藍立院黨團不滿：將提譴責案

國民黨立院黨團今（9日）痛批，卓榮泰毀憲亂政，踐踏行政院長職權、尊嚴，國民黨團將在立院提出對卓榮泰院長譴責案，強烈呼籲卓榮泰懸崖勒馬、依法行政。（圖／國民黨團提供）

在野修正《財劃法》，行政院提出覆議案於上週五遭否決，行政院長卓榮泰更稱「行政院沒有必須執行的壓力」。國民黨立院黨團今（9日）痛批，卓榮泰毀憲亂政，踐踏行政院長職權、尊嚴，國民黨團將在立院提出對卓榮泰院長譴責案，強烈呼籲卓榮泰懸崖勒馬、依法行政。

國民黨立院黨團書記長羅智強表示，行政院長卓榮泰拒不執行三讀通過經總統公布的《財劃法》修正法案，難道現在是毀憲亂政的土皇帝嗎？按照《中華民國憲法增修條文》規定，行政院對立法院通過的法律提出覆議後，一旦被立法院否決，行政院長只有一種選擇叫做「接受」，不然就辭職。而卓榮泰是中華民國有史以來的行政院，第一時間告訴國人「我不執行」，彷彿成了土皇帝。

羅智強指出，卓榮泰院長一路承襲了賴皮總統風格，徹頭徹尾成了賴皮院長，拒不執行新版《財劃法》，此舉不僅踐踏法律，也傷害地方自治，損及和影響各地方政府統籌分配款相關財源。

羅智強說，卓榮泰陸續提出8次覆議案，遭立院全數否決，其自身踐踏行政院長尊嚴，更進一步拒絕執行立院通過法律，連深綠學者都看不下去。國民黨團對卓榮泰院長的作為，要提出嚴厲譴責，也會在立法院提出譴責案。

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥也說，卓榮泰說「沒有必須執行的壓力」，不僅輕忽法治，更動搖權力分立基本精神。如果法律可以讓行政院「已讀不回」，執政黨還剩下多少可信度？這不僅是執政的傲慢，更是對憲政制度嚴重挑戰，賴卓體制以個人意志凌駕《中華民國憲法》，將是台灣民主發展最危險時刻。

國民黨立院黨團副書記長王鴻薇進一步質疑，難道現在的賴卓體制是帝制嗎？只有在君權國家才有皇帝決定法律，但賴卓並不是皇帝，必須服從法治精神。總統賴清德、卓榮泰應該懸崖勒馬，賴卓體制不是皇帝，其權力不是君權神授，是人民用選票所賦予；面對如此毀憲亂政作為，也要適可而止。



