卓榮泰稱立院版本 釀財政土石流

行政院長卓榮泰20日主持「行政院版」財劃法修正案記者會，表示行政院絕不接受立法院近日所通過的版本。（郭吉銓攝）

行政院會20日通過院版《財劃法》修正草案，聲稱整體挹注地方經費將達1兆2002億元，創歷年新高，整體縣市淨增財源及平均增幅均高於直轄市。不過，針對各縣市關切實際分配金額，財政部長莊翠雲坦言，因涉事權劃分與分配辦法再討論，金額未定。閣揆卓榮泰強調，院版是能取得最大共識的版本，呼籲立院能共同支持，否則將是一場「財政土石流」，必釀巨大災害。

卓榮泰昨日親自主持記者會，財政部說明院版5個重點:中央挹注地方1兆2002億元創新高，統籌分配稅款、一般性補助、計畫型補助3項合計除不低於今年；院版統籌分配稅款規模達8213億元，一般性補助有1080億元回歸地方自辦事項，落實錢權相符；一般性補助款2501億元中，將教育、社福、基礎建設3項金額維持1421億元，餘1080億透過統籌稅款方式彌補給地方財政收支差短；公式更公平，指標更均衡，22縣市公式一致，也考量人口結構、土地管理及汙染防治成本；最後則是計畫型補助維持2468億元補助規模。

財政部長莊翠雲表示，立法院通過的《財劃法》會讓中央政府舉債超過4500億元的上限之外、現行345億元分配不出去的部分也未解決，院版「回溯解決」未分配的345億元。

卓榮泰強調，政院版是最能取得共識的修法版本，若執行上周藍白通過的再修正版本，形同坐上一部財政失速列車，將是一場「財政土石流」，一定會釀成巨大災害，並直言若要逼政院編列違法違憲的預算案，政院做不到，國人也不容許。

行政院祕書長張惇涵提到，政院版提升對地方的挹注，16個地方縣市成長率27％、6直轄市為15％，均衡地方也維護六都競爭力。他更指院版《財劃法》將離島面積2倍計算、財源納入菸酒稅，特別喊話離島國民黨立委陳玉珍、陳雪生一起支持。