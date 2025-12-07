卓榮泰稱財劃法不執行惹議 民進黨內部意見分歧

行政院針對《財政收支劃分法》提出的覆議案遭藍白兩黨否決後，民進黨府院高層決定不採取「不公布、不副署」的方式處理，也表明不會執行該法。民進黨籍律師黃帝穎認為，行政院長若不副署就能讓違憲惡法不生效力，並警告若執行將面臨法律風險。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱則表示，《憲法》及《憲法增修條文》並無不副署、不公告的選項，尊重各項見解但強調憲政機制應循正軌。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

根據《中國時報》報導，民進黨籍律師黃帝穎指出，違憲惡法若經行政院長副署、總統公布後就成為有效法律，不執行將產生三大風險。第一項風險是公務員面臨「依法行政」的壓力，會與決策不執行的政務官產生內部矛盾；第二項風險為利害關係人提起行政訴訟時，行政機關被判敗訴的風險甚高；第三項風險則是有效法律卻不執行，若屬給付行政，決策不執行的政務官將面臨藍白或得利民眾向檢察官告發「抑留剋扣罪」的法律責任。

黃帝穎強調，違憲惡法根本不應該生效，行政院長只要不副署，惡法就不會生效，政院應該擔起守護民主憲政的責任。律師林智群也表達類似看法，認為卓榮泰應該拒絕副署，把衝突點拉高，他質疑藍白已經不要臉了，行政院長還在顧慮弄髒自己的名聲，並反問「皮鞋穿久了脫不下來嗎？」

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（圖／中天新聞）

鍾佳濱則提出不同觀點，他表示《憲法》及《憲法增修條文》沒有不副署、不公告的選項，只有不信任投票、倒閣、解散國會等機制，所謂不副署、不公告僅存在於法律學者的討論中，對於各項見解都予以尊重。

鍾佳濱進一步說明，過去政院提覆議是因為法案窒礙難行，但立院多數仍維持原決議，顯然政院必然無法完全落實執行。他認為這時「球就回到立院」，立院多數就要衡量手中的權利，包括要不要採取倒閣等措施，這是立院多數要做的抉擇。鍾佳濱表示，如果藍白不追究政院不執行的責任，就代表他們也覺得還好，暗示藍白對此議題的態度可能並非如表面強硬。

