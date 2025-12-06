卓榮泰稱財劃法無必須執行壓力 黃國昌轟「目無法紀」：民進黨政府獨裁心態作祟

立法院會昨（5）日處理《財政收支劃分法》修正部分條文覆議案，經投票後，覆議案被藍白多數否決，行政院長卓榮泰受訪時表示，「對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。」民眾黨主席黃國昌對此批判，卓榮泰講出這種目無法紀的話，就是在昭告全世界，行政院院長就是打算不守法，敢如此視法律於無物，是民進黨政府獨裁心態作祟。

黃國昌今（6）日在臉書發文指出，請卓榮泰搞清楚，不邀請他來列席報告，是在立法院長韓國瑜召集正式黨團協商後，「三黨黨團代表都簽字的協商結論」，跟先前《公職人員選舉罷免法》、《警察人員人事條例》等法案相同，邀不邀請卓榮泰列席，是立法院的權力，豈容卓榮泰說三道四？更非在法治國家中行政官員可以帶頭違法的藉口。

廣告 廣告

黃國昌提到，連民進黨黨團代表都簽字同意卓榮泰不需要列席報告，卓榮泰抱怨前，要不要先問問民進黨團總召柯建銘、幹事長鍾佳濱？

黃國昌表示，台灣是民主法治國家，賴清德不是皇帝，卓榮泰更不是，敢如此視法律於無物，公然表示不會遵守法律，正是因為民進黨政府的獨裁心態作祟。

黃國昌批判，違法濫權的卓榮泰早應該下台負責，賴清德更應該為行政院如此赤裸裸地踐踏法律向社會道歉，別只想著集權又集錢，犧牲地方政府與基層民眾的福祉。

更多風傳媒報導

