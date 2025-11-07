卓榮泰稱遞橄欖枝無效 白指中選會名單難產才諮詢

（中央社記者郭建伸台北7日電）藍白今天以多數否決NCC人事同意權案，行政院長卓榮泰表示，遞出橄欖枝仍未獲善意，要重新思考未來合作模式。民眾黨團晚間批評，政院從未就NCC提名徵詢過在野黨，僅在中選會委員名單難產時諮詢民眾黨團。

立法院會今天上午進行NCC人事同意權案記名投票，儘管民進黨團全數支持，但在藍白多數情況下，不同意票仍比同意票多，4位被提名人均未跨過同意門檻，NCC仍維持3位委員現狀。卓榮泰下午在立法院備詢時表示，他對結果感到遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，把橄欖園的一半遞出仍沒得到善意回應，政院要重新思考未來合作模式。

民眾黨團晚間發布聲明，針對NCC委員提名，行政院從未徵詢在野黨意見，卓榮泰今年4月備詢時，還聲稱徵詢碰壁，因此今年7月底才將名單送至立院，但事後被提名人才承認早就答應出任，卓榮泰根本公然在國會說謊。

民眾黨團指出，4位NCC委員被提名人被否決，有的是不具電信與媒體相關專業，有的是具有政治性或爭議性，有的雖擔任電視新聞台媒體自律委員會委員，卻無法要求電視台遵守媒體倫理與自律，奢談擔任NCC委員。

民眾黨團表示，事實上總統賴清德與卓榮泰上任以來，僅在中選會委員名單難產時才來諮詢民眾黨團，連立法院三讀通過的法律都拒不執行。

此外，民眾黨團總召黃國昌上午於記者會後被媒體問及，10年前贊成年金改革，如今是否立場還相同。

黃國昌重申，民眾黨立院黨團支持年改，年改不會走回頭路，但現在討論的不是將年改調回2017年的狀態，且依照公務人員退休資遣撫卹法，每4年就要檢討一次。

黃國昌強調，已刪除的所得替代率不會回復，按照現行制度，公教人員年資15至30年的所得替代率為36%到66%，哪有要回復到過去的90%，並反批民進黨與側翼罔顧事實，只想著散播謠言，根本是降低台灣公共討論的品質。（編輯：林克倫）1141107