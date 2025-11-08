卓榮泰稱邊境查驗要「零信任」 凌濤：帶頭懷疑每個國人

桃園市議員凌濤。 圖：凌濤/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰今(8)日前往桃園機場視察邊境防疫表示，「要拜託大家採取零信任的態度，不要因為看起來比較古意（老實），你就讓他隨隨便便可以進出」，國民黨桃園市議員凌濤臉書發文批評，「一個國家的最高行政首長帶頭對國人表達不信任，懷疑每位國人，國人才應該對你們投下不同意票！」

凌濤表示，非洲豬瘟邊境破口遲遲未提出查驗結果，讓台灣豬農及產業處在惶惶不安的情態。而行政院長卓榮泰竟在視察邊境管理喊出，「對於進出的所有國人要不客氣講，拜託大家採取『零信任』態度。」

廣告 廣告

凌濤表示，卓榮泰更進一步戲謔說，不要因為看起來比較「古意（老實）」，就讓他隨隨便便可以進出，絕對要零信任，才能徹底防護國家安全；一個國家的最高行政首長帶頭對國人表達不信任，懷疑每位國人，國人才應該對你們投下不同意票！

凌濤表示，賴政府因大罷免荒廢了一年半，行政團隊從關稅談判、普發一萬的拖延、非洲豬瘟邊境的管理，再到健保補充保費「看新聞才知」，通通沒掌握，才是讓國人開始「0信任」的關鍵。

凌濤表示，同時，從該幾案看出，上從行政院院長、政務委員聯繫體系、新聞三次溝通，完全失靈，國人不禁捏把冷汗。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

百業受豬瘟影響停業！黃馨慧：中央防線屢破 籲疫後趕快振興經濟

赴市議專案報告 盧秀燕再次鞠躬道歉 這次多說了「社會各界」