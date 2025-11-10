卓榮泰稱「半個橄欖園都遞出來」 黃國昌：要對徵詢中選會委員感恩戴德嗎？

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰7日備詢時針對在野黨封殺4個國家通訊傳播委員會人同意案怒批，「我把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應」，民眾黨立院黨團總召黃國昌今(10)日表示，這4名NCC委員「你什麼時候徵詢過在野黨的意見？」、「卓榮泰的意見是中選會已經徵詢在野黨意見，在野黨應該感恩戴德，針對前面那4個NCC委員就應該要背書通過。這是卓榮泰心中所謂的民主嗎？這是卓榮泰心中所謂的朝野合作嗎？」

立法院7日行使NCC 4名被提名人同意權行使，國民黨團、民眾黨團都投下反對票，全面封殺。卓榮泰下午備詢時怒說，「難道他們4位一無是處嗎？難道所有投反對票的委員，沒有一個人稍微動心嗎？結果是黨意凌駕一切」、「今天讓我們看到，完全沒有誠信，完全沒有合作基礎，我非常非常的非常的遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應。我覺得，這樣要讓我們重新思考未來合作的模式。」、「只有在野黨的人選才會被通過，行政院提出的人選一定被封殺」、「像今天這個樣子，那會造成歷史的大錯，誰都不敢冒這個風險」。

黃國昌受訪則回應，卓榮泰上週五藉由民進黨立委質詢做球所發表的言論，他看了非常震驚。不知道卓榮泰是惱羞成怒，還是有什麼其他政治目的。怎麼會說出這種背於事實、常識的話。

黃國昌說，企圖透過無差別、反民主的大惡罷是民進黨，動用行政資源、由閣員下鄉宣講的不是卓榮泰本人嗎？現在自己惱羞成怒的說NCC委員沒有過，沒有合作基礎，請問卓榮泰發動大惡罷時，有想過要跟在野黨合作嗎？

黃國昌說，這次為什麼到現在才進行4個NCC被提名人的同意權審查，就是卓榮泰說謊蓋牌，他今年5月說要送到立法院來卻沒送，稱被提名人有生涯考慮，結果立法院行使同意權審查時，四個委員都說他們最晚5月就答應了。證明卓榮泰在國會說謊。但到現在都還沒道歉。事實就是卓榮泰在等大罷免的結果，遂了民進黨的意、立法院成為橡皮圖章，愛提誰就提誰。

黃國昌說，這4名NCC委員「你什麼時候徵詢過在野黨的意見？你完全沒有徵詢在野黨意見，因為你提了四個不適任的人選」，該受譴責的是卓榮泰。在野黨否決剛好而已。

黃國昌說，卓榮泰說「給了半個橄欖園」。他要問，這四個NCC委員提名人選送來前，卓榮泰透過什麼方式問過在野黨的意見？「有嗎？」卓榮泰指的可能是指中選會有請在野黨推薦人選。而在野黨不是請行政院來函，「我們還正式回公文」。民眾黨開大門走大路，「我不會跟你卓榮泰進行什麼暗盤交易」、「我們收到函，公開向社會舉才」，名單也正式回覆行政院。

黃國昌接著說，「卓榮泰的意見是中選會已經徵詢在野黨意見，在野黨應該感恩戴德，針對前面那四個NCC的委員就應該要背書通過。這是卓榮泰心中所謂的民主嗎？這是卓榮泰心中所謂的朝野合作嗎？」他看到背離事實的行政院長繼續創造社會衝突。

至於明年度總預算目前還沒審查，黃國昌指稱，請卓榮泰依法編列預算，台灣是法治國家，不是君權皇帝制。立法院三讀通過已經生效的法律，要給軍人加薪、退休警消提高所得替代率，那是有效的法律。卓榮泰憑什麼不依法編列預算。如果產生任何僵局，責任都在卓榮泰與民進黨政府上面。

