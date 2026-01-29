卓榮泰稱「台灣101」引發論戰 行政院這樣說

行政院院會後記者會，行政院發言人李慧芝。廖瑞祥攝



美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）日前挑戰徒手攀登台北101大樓，全世界都為之瘋狂。行政院長卓榮泰當天在臉書發文喝彩，但文中稱「台灣101」，引發在野批評。行政院發言人李慧芝今（1/29）表示，101 是台灣的地標，相信大家都有共識，這部分也不用多做解釋。

卓榮泰25日在Alex順利攀登101大樓後在臉書發文，「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩，相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。台北市長蔣萬安則反酸，「所以我是台灣市的市長嗎？」

101推手、前總統陳水扁則說，卓榮泰、蔣萬安都沒說錯，無論是台北101或是台灣101，說的都是他市長任內，不分中央地方、沒有藍綠黨派，共同催生的同一棟大樓，「台灣的台北101」簡稱「台灣101」，又哪裡錯了？

行政院今舉行院會會後記者會，李慧芝面對媒體詢問時表示，101 是台灣的地標，相信大家都有共識，這部分也不用多做解釋。

