卓榮泰稱「台灣101」挨轟 4.4萬網友表態一面倒

美國攀岩運動傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日成功登頂台北101後，行政院長卓榮泰在社群平台發文祝賀時稱呼「台灣101」，遭台北市長蔣萬安反酸「所以我是台灣市的市長嗎？」引發各界討論。《哏傳媒》YouTube頻道針對此議題發起網路投票，截至29日晚上8點45分，已有4.4萬人參與，高達91%網友認為應該叫「台北101」。

美國自由攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101大樓，受到各界矚目。（圖／Netflix提供）

根據《哏傳媒》YouTube頻道28日起針對「請問你覺得應該叫台北101還是台灣101？」進行的網路投票顯示，目前投票仍在進行中，91%的網友表示應該叫「台北101」，僅3%的網友表示應該叫「台灣101」，另有5%的網友表示「都可以」。

行政院長卓榮泰。（圖／行政院）

網友在投票留言區紛紛表達看法，有網友表示「一開始建設是就要叫台北101了，就來一個外國人攀岩，就能扯到政治，也真無聊」、「正事不做，做一些有的沒的」、「台北101就是台北101」。也有網友質疑「民進黨最會操弄這種名字的政治情勒。原本就是台北101。民進黨執政什麼都要改成臺灣。」

另有網友認為「不是覺不覺得，本來就叫台北101」、「什麼都扯到政治去，不扯全身都會癢吧」。更有網友以其他地標為例反問「當然是台北101，不然高雄85大樓會稱為台灣85大樓嗎？」顯示多數民眾認為建築物名稱不應因政治因素而改變。

