卓榮泰稱「台灣101」有意為之？黃揚明曝背後算盤：證明他不可能選台北市長

美國極限攀岩家艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）25日成功挑戰徒手攀登台北101大樓頂端，行政院長卓榮泰發文祝賀時卻稱「台灣101」，引發外界討論。對此，媒體人黃揚明指出，卓榮泰的說法反而更證明他不可能參選台北市長，「請問他有沒有把台北放在心中？」

霍諾德僅花費91分鐘，在毫無防護裝備的情況下，完成攀爬高達508公尺的台北101大樓壯舉。卓榮泰隨後在臉書發文恭喜霍諾德成功登上「台灣101」頂端，並強調「世界加上台灣，就等於突破極限」。針對卓榮泰稱「台灣101」惹議，黃揚明在節目《大新聞大爆卦》提到，對民進黨來講，台北市是遙不可及的夢想，那不如少讓台北市長蔣萬安得分。他提到，總統賴清德這次也是講「台北101」，即便不提「台北市政府」，但賴清德不會把101名稱改掉，「我就很好奇蕭美琴副總統、卓榮泰會用台灣101，難道他們是同一個小編嗎？為什麼是他們兩個搭在一起，不合邏輯。」

黃揚明進一步指出，前總統蔡英文不但講「台北101」，還感謝台北市政府，「如果民進黨還是蔡英文執政，藍白遙遙無期阿，真的很難執政，難怪是可以拿8百多萬票的前總統。對於民進黨來講，繼續這樣做只是讓全台灣覺得就是意識形態治國，什麼東西都只講政治鬥爭、算計，反而對民進黨不好。」

黃揚明認為，如果今天卓榮泰是講「歡迎霍諾德來到台灣登上101大樓的頂樓」，即便沒有提「台北101」，大家也不會覺得有問題，101大樓這個專屬名詞不會太多人有意見，因為全台灣只有一棟大樓叫101大樓。

黃揚明直言，腦袋裡面只有政治的人，反而得不到多數民意支持，其實卓榮泰寫這段，更證明了卓榮泰不可能選台北市長，「請問他有沒有把台北放在心中？他心中一天到晚台灣，當有一天要選台北時，人家就會說你連台北101都不承認了。」

黃揚明表示，這個事件本來沒有那麼政治的，是民進黨自己搞那麼政治，可以看到蔣萬安在這個事情裡面，他在活動開始前就是去配合。黃揚明也提到，台北101董事長賈永婕膽子很大，敢去承攬這樣的風險，不是一般的，尤其官派董事長能夠做的決定。

