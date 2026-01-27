卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安反酸「我是台灣市的市長嗎」？

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日徒手成功登頂台北101，賴清德總統等各界感言都提台北101，但行政院長卓榮泰卻稱「台灣101」，引發爭議。台北市長蔣萬安今（27日）回應「卓榮泰說台灣101？那我是台灣市的市長嗎？」蔣萬安還強調，只要能讓世界看到台灣台北，看到中華民國，都會全力促成一切。

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

蔣萬安今天上午主持市政會議前，針對台北市政府如何協助台北101這次的攀登等相關事宜，作出回應與說明。他特別稱讚賈永婕確實很用心，也很積極，接著還原當天通話內容。

廣告 廣告

對於卓榮泰稱「台灣101」，蔣萬安表示，「卓榮泰說台灣101？那我是台灣市的市長嗎？」

有關「跟賈永婕通電話？」蔣萬安說明，因當晚賈董擔心若周日天候仍不佳，是否可改為周一？自己當下一句話「沒有問題」，並表示「只要是能讓世界看到台灣和看到台北、看到中華民國，我們都會全力促成、一起努力。」

蔣萬安指說，自己馬上聯絡包括警察局、消防局、交通局、EOC應變中心等單位，當然還有文化局、影委會，因為周一早上尖峰時段包括交通局、警察局對整體交通、人潮、車流等相關管制，還有現場消防局對安全的維護、EOC頂樓相關拍攝等，當然還有影委會跟Netflix，還有拍攝團隊的公文申請、審查文件補件等，及加速整個流程。所以只要是能讓世界看到台灣台北，看到中華民國，我們都會全力促成一切的立場。

霍諾德（左）、賈永婕（右）。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

霍諾德成功登頂台北101後，卓榮泰曾發文宣稱「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩，相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。感謝所有促成這項壯舉的每個人，世界也再一次看見台灣。世界+台灣= 突破極限」。

然而，卓宣稱「台灣101」引發爭議，有網友曾翻出卓也曾講過「台北101」；民進黨立委王世堅更認為，台北101的說法就是約定俗成，但是有人喜歡稱呼為台灣101，法律沒有禁止，不過「台北101就跟法國的巴黎凱旋門一樣，你會稱巴黎凱旋門，很少人會去說法國凱旋門。」

蔣萬安在霍諾德成功登頂101後，曾發文表示，霍諾德那份挑戰極限的勇氣，還有面對高壓環境依然冷靜判斷的穩定感，真的令人敬佩。他也提到，包括交通部民航局、台北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

不過，也有部分網友質疑「明明就是賈永婕的功勞，是多會蹭，笑死」。當時蔣萬安未再針對此部分作回應，但賈永婕數度發文感謝台北市長蔣萬安及市政府，至此批評蔣萬安的網友陷入沉默。

卓榮泰。（資料照／行政院YT）

延伸閱讀

王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」

蕭美琴、卓榮泰改稱「台灣101」 葉慶元酸無聊：「台北101」是登記商標

卓揆提「台灣101」惹議 郭正亮批「矯情」爆綠憂蔣萬安選總統