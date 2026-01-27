卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安放冷箭：我是台灣市的市長？

蔣萬安反問卓榮泰，自己是台灣市的市長嗎？資料照 台北市政府提供



美國攀岩傳奇霍諾德25日成功挑戰徒手攀登台北101大樓頂端，行政院長卓榮泰在發文祝賀時稱「台灣101」引發討論。對此，台北市長蔣萬安今（27日）回應，「所以我是台灣市的市長嗎？」

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）僅花費91分鐘，就完成徒手且毫無防護裝備，攀爬高達508公尺的台北101大樓，引發全球關注。卓榮泰在臉書發文恭喜霍諾德成功登上「台灣101」頂端，並強調世界加上台灣，就等於突破極限。

蔣萬安今（27日）上午出席市政會議受訪時，被問到卓榮泰稱「台灣101」，蔣一句話回應，「所以我是台灣市的市長嗎？」

此外，蔣萬安稱讚台北101董事長賈永婕「很用心也很積極」，為讓霍諾德攀爬101順利，賈特別在周六晚與他通話，討論如果周日無法順利舉行、延遲到周一可不可以？蔣稱他一口答應說「沒問題」，也立即連絡相關單位協調處理。

蔣萬安也說，只要能讓世界看到台灣、看見台北、看見中華民國，都會全力促成，一起努力。

