卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安諷：我是台灣市的市長？

針對美國傳奇攀岩大師艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球關注。副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰發文時稱「台灣101」，引發爭議。台北市長蔣萬安今（27日）也諷刺問道，「所以我是台灣市的市長嗎？」

霍諾德25日僅花91分鐘完成徒手攀登台北101，蕭美琴、卓榮泰發文祝賀時，將「台北101」改稱為「台灣101」，引發藍營痛批。蔣萬安上午出席市政會議前，被媒體堵訪問到怎麼看卓榮泰稱「台灣101」的說法？他作了上述表示。

對於台北101董事長賈永婕昨發文感謝蔣萬安協助，蔣萬安回應，賈永婕確實很用心也很積極，希望這次能夠讓Alex這次攀爬101很順利進行，所以特別在週六晚間打給他，希望如果週日沒辦法順利舉行，延到週一可不可以，但因週一是上班日及尖峰時段，一開始也只有申請週六、週日，「我說沒有問題」，所以他馬上聯絡警察局、消防局、交通局、EOC緊急應變中心、文化局、影委會等單位。

蔣萬安表示，週一早上是交通尖峰時段，包括交通局、警察局要對整體交通、人潮、車流等做管制，還有現場要做安全維護，以及EOC頂樓維持拍攝等等，還有影委會，也要與拍攝團隊公文申請審查、補件等等，加速整個流程。

蔣萬安強調，所以，只要是能讓世界看到台灣、看到台北、看到中華民國，「我們都會全力促成、一起努力」。

現場媒體追問，何時與輝達執行長黃仁勳約簽約時間？另怎麼看賈永婕競選台北市長呼聲也很高等問題，蔣萬安則並未多做回應，轉身進入會議室。

