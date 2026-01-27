卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安這樣回

〔記者何玉華／台北報導〕美國「徒手攀岩傳奇」艾力克斯·霍諾德(Alex Honnold)25日成功完成無繩索攀爬到台北101頂端，各界驚訝欣喜恭賀之餘，行政院長卓榮泰在臉書發文寫到「台灣101」被政治解讀，台北市長蔣萬安今(27)天對此反問，「所以我是台灣市的市長嗎？」

卓榮泰在25日當天發文，為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩。相信國人都全程屏息，一起看見力、美、勇敢及壯闊。感謝所有促成這項壯舉的每個人，世界也再一次看見台灣。世界加台灣等於突破極限。一句「台灣101」，引起外界對民進黨過去曾要求台北101改名台灣101的歷史。

對於卓榮泰的發文，蔣萬安今天出席市政會議前，被媒體追問回應時，反問「所以我是台灣市的市長嗎？」

