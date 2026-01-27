卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安酸打臉：所以我是台灣市長？

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德25日成功完成徒手且毫無防護裝備攀登「台北101」的壯舉，不過行政院長卓榮泰日前在臉書發文祝賀卻稱台北101為「台灣101」，對此，台北市長蔣萬安27日回應「所以我是台灣市的市長嗎？」，酸爆卓榮泰。（徐佑昇攝）

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德25日成功完成徒手且毫無防護裝備攀登「台北101」的壯舉，不過行政院長卓榮泰日前在臉書發文祝賀卻稱台北101為「台灣101」，台北市長蔣萬安27日出席市政會議前被問及此議題，蔣萬安笑答「所以我是台灣市的市長嗎？」，一句話打臉卓榮泰。

卓榮泰日前為霍諾德發臉書道賀，但卓榮泰貼文指出，「為Alex Honnold徒手攀登，成功登上台灣101頂端喝彩」，將台北101改稱台灣101也引起外界熱議。

蔣萬安今日出席市政會議前媒體堵訪，被問及此議題，蔣萬安微笑表示，「所以我是台灣市的市長嗎？」一句話就酸爆卓榮泰。

蔣萬安之前也指出，為了讓《赤手獨攀臺北101：直播》順利在Netflix 全球同步放送，約有30個公私部門共同協力，包括交通部民航局、台北市政府文化局、交通局、警察局、公園處等單位，累計動員上百人次進行跨機關協調與安全整備。

為確保正式攀爬與直播的安全，警察局共派遣警力31名、義交19名，臺北市電影委員會協拍單位也由總監帶隊以確保活動順利進行，謝謝所有配合交通管制與現場引導的市民朋友，讓世界看見臺灣的熱情！

