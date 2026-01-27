卓榮泰稱「台灣101」 蔣萬安酸：所以我是台灣市的市長？

記者陳思妤／台北報導

美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時91分鐘登頂，完成這項「不可能的任務」，副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰發文祝賀時稱「台灣101」，引發藍營不滿。對此，台北市長蔣萬安今（27）日也開酸，「所以我是台灣市的市長嗎？」

霍諾德成功挑戰徒手攀登台北101，蕭美琴、卓榮泰都發文祝賀，但因將「台北101」稱為「台灣101」，遭到國民黨批評，痛批「滿腦政治算計」。

對此，蔣萬安今天上午出席市政會議前被記者追問，認同卓榮泰說台灣101嗎？他笑著開酸，「所以我是台灣市的市長嗎？」

此外，台北101董事長賈永婕表示，原本申請只有週六和週日，但如果週日天氣不好要延到週一會影響到多少人，所以她在週六有打電話給蔣萬安，而蔣萬安非常支持這個活動，立刻協助整合資源。

蔣萬安回應，賈永婕確實很用心也很積極，希望這次能夠讓Alex這次爬101很順利進行，所以特別在週六晚間打給他討論，如果週日沒辦法進行延到週一可不可以，因為週一是上班日及尖峰時段，一開始也只有申請週六、週日，「我說沒有問題」，所以馬上聯絡警察局、消防局、交通局、EOC緊急應變中心、文化局、影委會等單位。

蔣萬安說，週一早上是交通尖峰時段，交通局、警察局要對整體交通人潮車流等做相關管制，還有現場交通局要做安全維護，以及EOC維持拍攝等等，還有影委會需要審查拍攝團隊公文申請文件等等，加速整個流程。他強調，只要能讓世界看到台灣、看見台北、看見中華民國，都會全力促成。

媒體也追問，怎麼看行政院副院長鄭麗君、賈永婕選北市呼聲高？蔣萬安則轉身，並未做出回應。

