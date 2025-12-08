卓榮泰稱《財劃法》修法沒有執行壓力 藍黨團酸「登基當皇帝」：就是標準獨裁政府

羅智強痛批，卓榮泰口中滿嘴憲政法治，但做出的事卻是視行政命令、法律、憲法為糞土。（資料照／鄒保祥攝）

行政院針對在野所修的《財劃法》提出覆議，上週五遭到否決，行政院長卓榮泰後續表明，行政院沒有必須執行的壓力。對此，國民黨立院黨團痛批，卓榮泰創下覆議案8連敗紀錄仍尸位素餐，創憲政史上最可恥記錄，民進黨籍行政院長的政治擔當真的是江河日下、一落千丈。

國民黨團書記長羅智強嚴厲警告卓榮泰，卓榮泰身為最高行政首長，不要成為民主法治的劊子手，行政院若執意毀憲亂政，卓榮泰就是摧毀中華民國民主憲政的歷史罪人，賴清德威權獨裁的共犯。

國民黨團表示，近日親綠學者李忠憲連日公開發文指出，如果行政部門選擇性執法、以人治取代法治，比惡法更可怕。羅智強說，現在行政院不只針對《財劃法》修法毀憲亂政，對立法院已三讀通過的《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》行政院也拒不執行。

羅智強指出，同時中選會委員任期屆滿也不提名，NCC委員、大法官更擺爛延宕不提出新名單，中央政府主動癱瘓組織運作，前所未見、史無前例。現在的行政院長卓榮泰、總統賴清德執政下的中央政府就是標準的「獨裁政府」。

羅智強痛批，卓榮泰口中滿嘴憲政法治，但做出的事卻是視行政命令、法律、憲法為糞土，他要提醒卓榮泰，作為少數政府的行政院長，不要把自己當成皇帝，應該坐下來與立法院理性討論解決方案，與地方政府找出財劃法的共同交集，才是行政院長的本份。



