卓榮泰稱「遞出半個橄欖園」 民眾黨嗆這句

▲民眾黨立院黨團回嗆，行政院長卓榮泰公然在國會說謊，違法延宕NCC委員與中選會委員提名日程，如今竟還有臉暴怒甩鍋，簡直毫無下限。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院今（7）日行使NCC委員同意權，4名被提名人全遭封殺，行政院長卓榮泰今下午在總質詢時怒轟藍白沒誠信，行政院已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，藍白卻未同樣釋出善意。民眾黨立院黨團回嗆，卓榮泰公然在國會說謊，違法延宕NCC委員與中選會委員提名日程，如今竟還有臉暴怒甩鍋，簡直毫無下限！

卓榮泰轟，難道這4名委員都一無是處嗎？結果是黨議凌駕一切，只有在野黨的人選才會被通過，在野黨完全沒有誠信，完全沒有合作基礎，「我非常非常的遺憾。不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任何善意的回應。」

廣告 廣告

民眾黨團反嗆，行政院從未徵詢在野黨意見，卓榮泰今年四月備詢時，還聲稱徵詢碰壁，才會拖了整整一年，直到今年7月底才將名單送至立院；結果上個月，立法院審查名單時，被提名人才一一坦承，他們最早在去年11月、最晚在今年五月就已經答應行政院會出任。卓榮泰在國會公然說謊、惡意壓案，只是在等大罷免，好讓民進黨掌控過半國會之後，護航給過。

民眾黨團解釋，4位NCC委員被提名人之所以被否決，有的是不具電信與媒體相關專業，有的具有政治性或爭議性；有人在詢答過程中，不敢保證自己能夠做到超然獨立，因為他們連擔任電視新聞台媒體自律委員會，都無法要求自家電視台遵守媒體倫理與自律，奢談擔任NCC委員。

民眾黨批，卓榮泰卻惱羞成怒，說自己已經「遞出半個橄欖園」、未來要考慮停止合作模式，真是笑掉人大牙！事實是總統賴清德與卓榮泰上任以來，僅在中選會委員名單難產時才來「諮詢」民眾黨團，連三讀通過的法律都拒不執行；民眾黨團不計前嫌，以公開向社會各界徵詢的方式為國舉才，只希望中選會不要再像NCC一樣，被怠惰無能的行政院弄到癱瘓。

民眾黨批，卓榮泰不只行政怠惰，提名時程更充滿政治算計，想把NCC當作幫大罷免加溫的柴火，如今還想用見笑轉生氣的方式甩鍋在野黨；可惜人民早已看透卓榮泰「說謊比呼吸還自然」的真面目，對無恥又無能的政客，真的只有滿滿的唾棄。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

影／NCC委員全遭封殺！卓暴怒批藍白沒誠信：半個橄欖園都遞出去

快訊／藍白全數封殺！4名NCC委員人事案遭立法院否決

核二核三要重啟了？卓榮泰：尊重專業分析與科學根據再做最後決定