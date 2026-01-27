卓榮泰稱「霍諾德登台灣101」 蔣萬安開戰：所以我是台灣市市長？

台北市長蔣萬安。（資料照片／王侑聖攝）



美國知名極限攀岩家霍諾德（Alex Honnold）上週末挑戰徒手攀登台北101大樓，歷時1小時31分鐘成功登頂508公尺塔尖，引發國際高度關注，不過，行政院長卓榮泰當天在臉書發文時稱霍諾德成功登上「台灣101」，引發議論。台北市長蔣萬安今（27日）被堵訪時也開酸，「所以我是台灣市的市長嗎？」

卓榮泰前天在臉書發文表示，為霍諾德徒手攀登、成功登上「台灣101」頂端喝彩，相信國人都全程屏息，一同見證力與美、勇敢與壯闊的結合。除了感謝所有促成這項壯舉的幕後人員，卓榮泰也說，世界再次看見台灣、「世界＋台灣＝突破極限」。

但此貼文引發爭議，有網友批評：「直接叫民主進步101會不會快一點」「什麼都要扯意識形態真的讓人覺得神煩」「格局超小」。

民進黨黨立委王世堅昨天則表示，約定成俗的名稱不需更動，他說：「台北101就跟法國的巴黎凱旋門一樣，你會稱巴黎凱旋門，很少人會去說法國凱旋門，沒有嘛。」

台北市長蔣萬安今日被媒體堵訪時也被問到這題，他回應，「所以我是台灣市的市長嗎？」 （責任編輯：卓琦）