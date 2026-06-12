卓榮泰突喊「打贏選戰」！王鴻薇酸：壓力大到做夢都在喊凍蒜？

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行政院長卓榮泰11日出席警察節慶祝大會，致詞時不慎口誤「打黑反毒是一場看不到終點線的戰爭，我們一定要徹底打贏這場『選戰』」，引發爭議。對此，國民黨立委王鴻薇今天痛批，卓榮泰恐怕是輔選壓力大到連做夢都在喊凍蒜，連睡覺都在想怎麼選舉，此舉也只是讓大家更看清了民進黨的本性。

卓榮泰11日在警察節大會致詞。（圖／中天新聞）

王鴻薇表示，卓榮泰忘情演出，恐怕是今年輔選壓力已經大到連做夢都在喊凍蒜吧，堂堂行政院長，在警察節竟高喊打贏選戰，不成體統，貽笑大方。

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王鴻薇指出，大罷免期間，卓榮泰手持道具光劍，帶領行政院官員參加民進黨部舉辦的造勢宣講會；劉世芳最誇張，還在台上高呼要求支持賴清德成為「台灣國的主人」；中央畜產會董事長蘇治芬一年領300萬，上班時間還在雲林搞大罷免；勞動部長洪申翰，大罷免投票前一天，透過勞動部媒體群組，對外廣發貼文挺大罷免、就連外交部長林佳龍也有相關發文。

王鴻薇。（圖／中天新聞）

王鴻薇直呼，正所謂日有所思夜有所夢，卓榮泰可能連睡覺都在想怎麼選舉，而在本應行政中立的警察面前高喊選舉口號，也讓大家更看清了民進黨的本性。

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