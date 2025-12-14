卓榮泰突發「黑白照」！喊必將善盡「民主憲政守門人」職責

立法院否決《財劃法》覆議案，據傳府院高層已拍板朝「不副署」方向反制在野黨。行政院長卓榮泰14日晚間表示，「我必將善盡『民主憲政守門人』的職責！」就算撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。

卓榮泰14日晚間突在臉書PO出黑白照，並發文表示，他自從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年。40年來經過了解嚴、第一次總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，台灣2350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。

卓榮泰說，2018年在民進黨遭逢地方選舉失利之後，經由黨員直選出任黨主席；2024年賴總統當選後，指派出任行政院院長；這兩件工作都出乎我自己人生的預料，也都充滿挑戰。2020年在蔡英文總統帶領下，我們成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟了民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局。

卓榮泰強調，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是他一生毫無疑問的DNA和志業，決不會改變，「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴。」當下正有一股力量要「摧毀國家憲法體制」、「削弱國家國防安全」、「破壞國家財政紀律」，「我必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡守門人的職責，就算是拚了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步。」在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，「勇敢的國人同胞請與我一起同行！」

