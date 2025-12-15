卓榮泰突發「黑白照」喊：必善盡民主憲政守門人職責

行政院長卓榮泰。（圖／翻攝自卓榮泰臉書）





傳出府院高層已拍板，對藍白二度修正的《財政收支劃分法》採取「不副署、不公布」處理方式，引發社會議論，行政院長卓榮泰表示，行政院將全力善盡「民主憲政守門人」的責任，強調守護國家主權、安全與憲政秩序，是他從政以來始終未曾動搖的信念。

卓榮泰14日晚間突在臉書PO出黑白照，並回顧自身政治歷程指出，自1985年擔任議員助理以來，至今已滿40年。

2018年民進黨於地方選舉失利後，他經由黨員直選出任黨主席；2024年總統賴清德當選後，指派他出任行政院長。卓榮泰表示，這兩項職務皆非原本人生規劃，但都充滿挑戰與責任。

廣告 廣告

他指出，2020年在前總統蔡英文領導下，民進黨成功完成總統連任並取得國會過半；2024年賴總統當選，開啟民進黨第三個連續執政任期，但同時面臨朝小野大的國會結構，也引發護憲與違憲的政治爭議，形成當前的政治僵局。

卓榮泰強調，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是一生不變的政治信念與志業。他直言，當前正有力量試圖破壞憲法體制、削弱國防安全與財政紀律，行政院必須依法承擔憲法所賦予的責任。

他表示，將竭盡所能守護國家主權與安全，捍衛憲政秩序與尊嚴，無論承擔多大壓力，都會站在第一線，阻止任何違憲行為發生，確保民主體制不被破壞。

卓榮泰也呼籲國人，在壯大台灣、護國護憲、維持財政平衡與追求人民福祉的道路上，與政府一同前行。

更多東森新聞報導

賴清德邀3院院長茶敘！韓國瑜婉拒：要先取得各黨團授權

AIT一天連發兩文！她示警「台灣人撐住」：國際盟友不演了

馬祖母語研究者陳高志辭世 文化部將頒贈旌揚狀

